Profits des épiceries: comment expliquer le succès monstre de Loblaw?

Une étude de l’Université Dalhousie réalisée par les chercheurs Sylvain Charlebois et Samantha Taylor révélait cette semaine que la maison-mère des épiceries Maxi et Provigo, Loblaw, avait enregistré le meilleur excédent financier par rapport à sa moyenne des cinq dernières années. Alors, comment Loblaw a-t-elle pu autant se démarquer de ses concurrents ?

En entrevue à LCN, Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire, confirme que Loblaw est la seule bannière à avoir réalisé des profits supérieurs à leur sommet historique.

«Dans le cas de Loblaw, ce qui est différent, c’est que l’entreprise est propriétaire de l’ensemble de ses magasins. Dans le cas de IGA et Metro, il y a des indépendants. Il y a des magasins qui sont opérés par des entreprises familiales en région [...]. Dans le cas de Loblaw, on contrôle plus le réseau, ce qui pourrait augmenter les marges», a-t-il expliqué.

Le phénomène des marques maison

La popularité des produits exclusifs, communément appelés les «marques maison», contribue également à augmenter les profits de Loblaw.

«Chez Loblaw, c’est les marques privées. Sans nom, puis Le Choix du Président, ce sont des marques hyper connues, et lorsqu’on vend ces produits-là, les marges sont plus importantes, alors c’est pour ça que Loblaw se démarque vraiment des autres entreprises actuellement», a-t-il affirmé.

On retrouve 1500 produits de marque sans nom ainsi que 1000 produits de marque Choix du Président.

Loblaw, un géant du commerce du détail

M. Charlebois note que Les Compagnies Loblaw Limitée ont pu augmenter leurs revenus grâce à leur marque Shoppers Drug Mart, qui détient les pharmacies Pharmaprix au Québec.

«Loblaw est propriétaire de Shoppers Drug Mart, qui est une grosse chaîne de pharmacies. Les ventes de médicaments et prescriptions ont augmenté. L’aspect moral de vendre de l’alimentation, c’est différent que de vendre du rouge à lèvres et du parfum», a-t-il noté.

Une recommandation finale

«Ce qu’on recommande dans notre rapport, c’est d’inciter les bannières à séparer les ventes alimentaires des autres ventes, pour que les gens puissent mieux comprendre ce qui se passe vraiment à l’épicerie, parce qu’on ne peut pas accuser qui que ce soit d’abuser», souligne le spécialiste.

