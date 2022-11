Sauvetage deux heures après une intervention du MTQ sur l’A-20

Un conducteur a été rescapé deux heures après une intervention du ministère des Transports du Québec (MTQ) impliquant un lampadaire tombé sur l’autoroute 20 à Saint-Mathieu-de-Beloeil, en Montérégie.

• À lire aussi: Pas de clé pour libérer un innocent menotté

• À lire aussi: Un homme entre la vie et la mort après un accident de parachute

Vers 20 h vendredi soir, le MTQ a reçu un appel concernant un lampadaire tombé qui entravait les voies de l’autoroute 20 près de l’intersection de la montée Saint-Jean-Baptiste. Une opération de récupération a donc été effectuée.

Or, plus de deux heures plus tard, vers 0 h 30 samedi, des patrouilleurs du MTQ et de la Sûreté du Québec (SQ) ont découvert un véhicule enlisé dans le fossé lors d’un second passage.

«Le véhicule se trouvait sur le toit à plusieurs mètres de la chaussée, submergé dans l’eau et partiellement couvert par de la végétation. Ces conditions le rendaient ainsi très difficile à voir», a précisé la SQ par voie de communiqué.

Des recherches plus approfondies ont permis de secourir le conducteur du véhicule qui s’était retrouvé coincé dans le coffre du véhicule.

La victime, un homme de 27 ans, a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures importantes qui ne mettraient toutefois pas sa vie en danger.