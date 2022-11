Un pimp et proche de gangs coupable

Un proche de gangs de rue qui a déjà survécu à une fusillade a été reconnu coupable de proxénétisme après avoir fait vivre l’enfer à sa victime pendant six mois.

«L’accusé la contraignait physiquement et psychologiquement à lui remettre les fruits de la prostitution. Il est raisonnable de croire que celle-ci pouvait craindre pour sa sécurité», a conclu vendredi la juge Louise Leduc, au palais de justice de Longueuil.

Elle a déclaré Bernardin Polynice, alias Ben Laden, 38 ans, coupable de 10 chefs en lien avec l’exploitation sexuelle.

Il s’agissait entre autres de menaces, voies de fait et traite de personne.

Le criminel est bien connu des policiers en raison de ses liens avec les gangs de rue d’allégeances rouges de Montréal-Nord.

La terreur pendant six mois

Les faits reprochés se sont étendus sur six mois, entre avril et septembre 2020, à Longueuil, Montréal et ailleurs au Canada.

Polynice entretenait alors une relation avec une trentenaire dont l’identité est protégée par la Cour qui s’adonnait déjà à la prostitution.

Or, cela n’a pas été long avant que l’accusé « encourage » et « manipule » la victime pour la convaincre de lui céder la gestion de ses finances.

«Il lui reprochait un manque à gagner lorsqu’elle préférait dormir plutôt que de recevoir d’autres clients», a relaté la magistrate.

Polynice s’est même filmé sur Snapchat en pointant une arme à feu sur sa victime endormie.

Lors du procès, la jeune femme craignait tellement pour sa vie que les autorités ont dû la mettre en état d’arrestation et la détenir pour qu’elle témoigne à la cour.

«Les personnes victimes d’agression sexuelle et ou de violence conjugale ne réagissent pas d’une seule et même manière. Les attentes stéréotypées envers les comportements dits normaux et attendus d’une plaignante sont maintenant rejetées et à proscrire», a toutefois spécifié la juge.

Celle-ci a cru la plaignante, qui est demeurée «cohérente et constante» dans ses allégations au cours du processus.

«La juge a très bien cerné la dynamique d’exploitation sexuelle dans la présente affaire», a commenté la procureure de la Couronne Ève Malouin, satisfaite du verdict à sa sortie de la salle d’audience.

Pas crédible

Le témoignage de Polynice a pour sa part été rejeté par le tribunal, entre autres à cause de son « manque de transparence » et de sa « mémoire sélective ».

«Il apparaît esquiver les questions les plus embarrassantes pour lui», a dit la juge Leduc.

Polynice traîne un très lourd passé criminel. En 2018, il avait été atteint par deux projectiles d’arme à feu dans le centre-ville de Montréal.

Les plaidoiries sur la sentence de Bernardin Polynice devraient avoir lieu en 2023.