Disparition de Mélissa Blais: de nouvelles recherches à Yamachiche

Cinq ans après la disparition de Mélissa Blais, des recherches qui avaient débuté dimanche matin à Yamachiche, en Mauricie, dans la Petite rivière du Loup, ont pris fin un peu plus tard, sans donner aucun résultat.

Des plongeurs étaient sur les lieux dimanche avant-midi. Vers 13h, les recherches étaient terminées.

En 2017, Mélissa Blais, en état d’ébriété, aurait soit perdu le contrôle de son véhicule ou se serait trompée de chemin, la menant ainsi à cet endroit, selon cette nouvelle hypothèse.

«Hier, on a vérifié les profondeurs pour voir s’il y avait des choses qui pouvaient ressembler à un véhicule. On n’a rien trouvé. C’est assez similaire à ce qu’on a trouvé l’an dernier. On continue de fouiller», raconte Daniel Lamontagne, président des Plongeurs de l’Espoir.

À titre de rappel, Mélissa Blais se trouvait au bar Les 2 Dés à Louiseville, avant de disparaître il y a cinq ans. À ce moment-là, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas.