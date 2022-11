Famille Fermanian: 75 ans de cinéma dans les Laurentides

Propriétaire du Cinéma Pine à Sainte-Adèle, la famille Fermanian fait rêver, rire et pleurer son public depuis presque 75 ans. Le Pine est le plus vieux cinéma indépendant du Québec ayant gardé la même adresse au fil des ans.

Pour souligner cet exploit, le journaliste Stéphane Desjardins, chroniqueur économique au «Journal de Montréal», grand amoureux des Laurentides et de cinéma, vient de signer le livre «La famille Fermanian - L’histoire du cinéma Pine de Sainte-Adèle» qui retrace l’aventure de cette famille.

Les Fermanian sont arrivés au Canada en 1925, sans le sou, pour fuir le génocide arménien. La famille s’est installée à Sainte-Adèle, puis y a ouvert un commerce de fruits et légumes après avoir occupé quelques emplois à Montréal.

PHOTO COURTOISIE / Cinéma Pine

«Mon père, Phil, était un grand passionné de photographie et de cinéma, mais c’est ma mère, Aurore, qui a été sa plus grande inspiration. Un jour, elle lui a dit: «si tu veux me marier, tu devras bâtir ton cinéma», nous raconte leur fils, Tom Fermanian, l’actuel propriétaire qui partage aujourd’hui la direction du cinéma en compagnie de son fils Perry.

Le contrat d’amour a donc été signé: le Cinéma Pine a ouvert ses portes en 1948. «À cette époque, jusqu’en 1964 environ, on présentait trois programmes différents chaque semaine. Il y avait des cinémas dans presque tous les villages du Nord. Rien à voir avec aujourd’hui. Au nord de Saint-Jérôme, nous continuons de tenir le fort», nous dit Tom.

M. Fermanian a été trempé bien jeune dans cet univers cinématographique. «À 14 ans, je roulais le business tout seul», confie-t-il.

PHOTO COURTOISIE / Cinéma Pine

L’auteur du livre, Stéphane Desjardins, mentionne, pour sa part, que «Tom est une véritable encyclopédie du cinéma».

Son fils Perry – qui n’est pas en reste, lui qui a commencé à graviter dans l’entourage de son père à l’âge de 13 ans – renchérit: «Il peut vous citer tous les acteurs et la durée de chacun des films qu’il a présentés».

Bien sûr, le monde du cinéma a bien changé et il est important de s’adapter. «On n’a pas le choix de suivre la danse dans ce métier», constate Tom Fermanian.

Perry ajoute que «parfois, ça se chiffre à coup de plusieurs centaines de milliers de dollars comme cette révolution numérique qui a envahi nos écrans. Aujourd’hui, on parle de laser, mais ça reste à voir», ajoute le fils.

Daniel Deslauriers / AGENCE QMI

Tom Fermanian ne cache pas sa fierté d’avoir succédé à son père et de voir sa progéniture faire de même. «Pour moi, c’est une grande satisfaction de savoir qu’il y aura une troisième génération de Fermanian pour poursuivre notre œuvre», se réjouit-il.

Perry, lui, parle d’un «beau défi» et ne veut pas décevoir. «Les gens se demandent parfois si le Pine est rentable. Absolument, nous travaillons fort pour offrir une belle programmation que notre marché va apprécier. Cela demande beaucoup de travail et d’implication de notre part.»

Daniel Deslauriers / AGENCE QMI

La direction du Pine dit s’être s’ajustée à la pandémie. «Nous avons été créatifs au niveau de notre programmation et de nos activités pour rappeler à nos clients que nous sommes encore présents», assure Perry Fermanian.

«L’industrie du film a plus de 100 ans et son avenir est très brillant avec un potentiel énorme, soutient Perry. Je sais qu’il y a de l’avenir pour le cinéma en salle tant qu’on nous offrira du contenu, croit-il. Tant qu’il y aura de bonnes histoires à raconter, le cinéma va rester.»