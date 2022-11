Les personnes résidant seules sont particulièrement démunies devant l’inflation

L’inflation fait mal au portefeuille de tous, mais particulièrement à celui des personnes qui habitent seules.

• À lire aussi: SAQ: vos achats vous coûteront plus cher dès aujourd’hui

• À lire aussi: Le rôle foncier bondit de près de 15 % à Rimouski

• À lire aussi: Les Canadiens de plus en plus inquiets de leur situation économique personnelle

Ces personnes se retrouvent seules pour payer des factures importantes, soit le loyer, l’épicerie et les assurances, qui sont autant de dépenses que l’on peut difficilement compresser.

François Martel, Vice-président régional pour la Banque de Montréal rappelle à cet égard l’importance de se faire un budget.

«Habituellement, les gens ont une idée de ce qu’ils vont dépenser d’ici les deux prochaines semaines, voire le prochain mois. Toutefois, les plaques automobiles à titre d’exemple, ça vient une fois par année. On attend à la réception de la facture, et là tout d’un coup on a une surprise», explique M. Martel.

Bien que l’inflation soit en train de se stabiliser, le consommateur conserve l’impression de payer plus cher.

«À chaque fin de semaine que je viens, le prix est toujours plus élevé», déplore un homme.

«Je regarde la circulaire, on fait les achats avec les spéciaux», dit une femme.

«On traverse en Ontario nous, on regarde ce qui est le moins cher pour nous», explique un homme.

«On magasine les prix, les spéciaux : on fait le tour un petit peu de plusieurs endroits», dit un homme.