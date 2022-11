L'inflation n'épargne pas les amateurs de motoneige

Au Grand Salon de la motoneige et du quad qui se tenait cette fin de semaine à Québec, les amateurs de motoneiges constatent que les loisirs non plus ne sont pas épargnés par l’inflation.

La motoneige est un sport dispendieux, qui le devient plus encore avec l’augmentation du coût de la vie, dont l’essence notamment.

Certains amateurs hésitent à revoir leurs habitudes, bien que le sport gagne en popularité, avec une augmentation de 20 000 motoneigistes en cinq ans.

«Je dirais que non parce que si ce n’est pas de la motoneige, ça va être du ski alpin ou n’importe quel autre loisir qui va couter aussi cher», dit un homme qui n’entend pas bouder son plaisir.

«On sortira moins souvent un petit peu; on amènera nos lunchs au lieu d’aller au restaurant», explique un autre qui évalue ses options.

«Raccourcir les voyages, aller moins loin... mais on va quand même continuer d’en faire, on aime le sport» assure un troisième amateur.

Les droits d’accès annuels aux pistes de motoneige ont eux aussi augmenté, passant en six ans de 390 $ à 490 $, pour une augmentation de 25 %.

«Nos exigences environnementales sont beaucoup plus strictes qu’avant. Le coût du diesel qui alimente toutes nos surfaceuses a beaucoup augmenté. On a une signalisation qui est faite en aluminium, le coût a beaucoup augmenté», explique Martin Garneau, directeur marketing de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.