«On se sent impuissant»: il se fait voler deux fois son Honda CR-V

Un homme de Saint-Hyacinthe connait plusieurs embuches, depuis qu’il s’est fait voler à deux reprises son Honda CR-V, et ce, en l’espace de quelques mois.

• À lire aussi: Des travailleurs de la santé craignent de se faire voler leur véhicule

Rodrigo Cely, 32 ans, est victime de son premier vol de véhicule dans la nuit du 5 janvier 2022.

En séjour en Colombie au moment du vol, l’homme avait décidé de laisser son véhicule devant la résidence de son ami, à Montréal. Sachant que le modèle CR-V de Honda est très prisé des voleurs, il ne voulait pas laisser son VUS sans surveillance.

Malgré l’instauration du couvre-feu en janvier dernier par le gouvernement du Québec, les malfaiteurs ont quand même été en mesure de voler le véhicule, sans se faire intercepter par les policiers du SPVM.

Plusieurs démarches avec l’assureur

À son retour au Québec, l’homme entame une série de démarches avec sa compagnie d’assurances pour s’informer des options qui s’offrent à lui.

Son assureur lui propose de signer une entente de transfert de propriété et obtient un dédommagement. Toutefois, si son véhicule est retrouvé, il ne sera plus le propriétaire.

Quelques jours plus tard, on lui annonce que son véhicule a été retrouvé, mais il ne peut pas en reprendre possession en raison de l’entente signée avec l’assureur.

«On se sent impuissant. En plus, pour nous autres [sa famille], ça représentait une perte économique, parce que les taux d’intérêt ont monté [...]. Même si on s’est fait dédommager, on devait payer une voiture plus chère qu’on avait avant», a dit M. Cely.

L’achat du deuxième CR-V

Sans voiture, la famille devait se trouver un plan B. L’homme décide alors de commander à nouveau le VUS, et après quatre mois de délais, la famille l’obtient enfin.

Pour éviter une seconde malchance, Rodrigo prend tous les moyens pour déjouer les stratagèmes des voleurs, en se procurant des items antivol.

De plus, il s’assure de stationner son véhicule en bordure des marches de sa résidence.

Le deuxième vol

Malgré tous ses efforts, le résident de Saint-Hyacinthe s’est récemment fait voler pour une deuxième fois son Honda CR-V, devant sa maison. Il explique à notre journaliste comment le ou les voleurs ont pu contourner ses préparatifs.

«On a des traces, on voit les marques [sur le gazon et les escaliers]. Ils ont pris soin de passer à côté. Le CR-V était encerclé de véhicules, alors ce n’était pas si facile d’accès, mais ils ont pris la place exacte pour passer [...]. Ils ont contourné toutes les voitures qui étaient là», a-t-il raconté.

***Voyez l'entrevue intégrale de Rodrigo Cely ci-dessous***