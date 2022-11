Personnes sans-papiers: des rassemblements pour un programme de régularisation inclusif

Trente organisations communautaires et syndicales se sont rassemblées, au cours de la fin de semaine, dans cinq villes du Québec, pour réclamer la mise en place d'un programme inclusif visant la régularisation des personnes sans statut migratoire.

• À lire aussi: Ottawa veut régulariser le statut de milliers de sans-papiers

• À lire aussi: Tiers pays sûrs : Le Bloc et le NPD réclament la suspension de l’entente avec les États-Unis

• À lire aussi: Une manifestation en soutien aux sans-papiers prévue à Montréal

Ces rassemblements ont eu lieu samedi à Rimouski et dimanche à Montréal, Québec, Sherbrooke et Chicoutimi.

«Le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada (IRCC) soumettra au cours des prochaines semaines un projet de programme de régularisation des personnes sans statut migratoire aux gouvernements provinciaux et au conseil des ministres du gouvernement fédéral», ont rappelé les organisations dans un communiqué conjoint.

Selon elles, les personnes à statut précaire ou sans statut «sont de plus en plus présentes au Québec, non seulement à Montréal, mais aussi dans diverses régions du Québec».

«Au Canada, l'absence ou la précarité d'un statut migratoire plonge des centaines de milliers de personnes dans une situation de vulnérabilité extrême, affectant leur droit à la sécurité, à la santé, au logement, à un niveau de vie suffisant [...]. Les gouvernements, tant québécois que canadien, ont la responsabilité de protéger et de respecter les droits de ces personnes», a déclaré Laurence Guénette, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés.

Les 30 organisations réclament la mise en place «dès maintenant» d’un programme de régularisation «complet, inclusif et accessible», qui accordera la résidence permanente à toutes les personnes sans statut.

L’organisatrice communautaire de la Clinique pour la justice migrante, Camille Bonenfant, estime qu’«il n'y a pas de façon plus efficace et équitable pour assurer le respect des droits des personnes migrantes marginalisées que de leur donner un statut» et que la résidence permanente leur permettrait «de vivre pleinement dans la dignité».

«Nous avons devant nous une occasion historique de mettre fin à la détresse sans pareille causée par une vie dans la marge, sans statut d'immigration, à la merci de l'instabilité et sans filet social», ont pour leur par déclaré Me Stéphanie Valois et Me Guillaume Cliche-Rivard, respectivement présidente et président sortant de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'Immigration.