Une Américaine gagne deux gros lots en quelques heures

Une femme du Delaware, aux États-Unis, a gagné 300 000 $ US à la loterie, tout juste après avoir réclamé un prix de 100 000 $ US qu’elle avait remporté la semaine précédente.

Environ une semaine après avoir appris qu'elle avait gagné le gros lot du 100 K $ Ultimate Cash, une septuagénaire originaire de Newark, qui a préféré demeurer anonyme, s’est rendue au siège social de la loterie pour récupérer son lot de 100 000 $ US. Il s’agissait du plus gros prix que la vieille dame avait gagné depuis qu’elle a commencé à jouer sept ans plus tôt, a expliqué Delaware Lottery.

Sur le chemin, alors qu’elle rentrait chez elle, elle a décidé de défier sa chance une nouvelle fois et a acheté trois tickets «Serious Money» dans une épicerie.

L’un de ces trois tickets lui a fait remporter 300 000 $ US de plus, pour un total de 400 000 $ US.

«Ma meilleure amie a été la première personne à qui j’ai parlé des 100 000 $ US, et elle est venue avec moi pour les réclamer, a déclaré la double gagnante. Lorsque j’ai gratté le ticket gagnant de 300 000 $ US plus tard dans la journée, on s’est juste assises-là, incrédules.»

La femme est donc retournée au siège social de la loterie pour réclamer son prix de 300 000 $ US, qu’elle envisage d’économiser pour sa retraite.

Les chances de remporter le gros lot de 100 000 $ US étaient de 1 sur 120 000, contre 1 sur 150 000 pour celui de 150 000 $ US. En achetant un seul billet pour chacune des loteries, les chances de remporter les deux gros lots sont donc de 1 sur 18 milliards.