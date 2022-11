D’importants retards de vols chez Sunwing

Des vols de la compagnie aérienne Sunwing accusent des retards importants depuis quelques jours, une situation frustrante pour de nombreux passagers coincés.

Des problèmes techniques seraient à l’origine de ces délais qui provoquent l’indignation des clients.

Selon les informations de TVA Nouvelles, certains passagers ont dû patienter jusqu’à 30 heures pour prendre leur vol à l’aéroport Jean-Lesage de Québec, raccourcissant ainsi la durée de leur voyage.

«Mercredi matin, notre fournisseur tiers, Jeppesen, a éprouvé des difficultés techniques de planification des vols, et ont eu des répercussions sur les plans d’un certain nombre de vols vers le Sud et vers le Nord», a fait savoir Sunwing à TVA Nouvelles.

Si aucun vol n’a été annulé, Sunwing dit «regretter sincèrement» que certains clients aient été affectés par les retards.

Si la panne a été rétablie, le transporteur aérien fait toujours face à des problèmes logistiques dont la résolution va prendre un certain temps.

Néanmoins, des mesures protègent les voyageurs, explique le président de la firme Vol en retard.

«Avec la Charte des voyageurs, il y a des normes à respecter. L’hébergement doit être compris s’il y a un retard de plus de deux heures, que les passagers doivent passer la nuit, même dans un souci de sécurité», explique Jacob Charbonneau, président de Vol en retard.

Les passagers peuvent aller chercher une indemnisation entre 400$ et 1000$ selon les délais occasionnés

.