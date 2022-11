Les investissements doublent à Shawinigan

Les investissements prévus à Shawinigan en 2023 ont pratiquement doublé par rapport aux prévisions de l’an dernier, montre le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025 de la Ville.

Selon ce qui était prévu l’an dernier, la Ville devait investir près de 27 millions $ en 2023, mais le programme adopté propose plutôt près de 54 millions $. Une hausse qui s’explique, selon le maire Michel Angers, par des subventions gouvernementales plus nombreuses qui financent à elles seules 51 % du programme.

Les investissements sont divisés en trois catégories. Celle qui a la plus grande part du gâteau concerne les infrastructures municipales, pour plus de 44 millions $. Viennent ensuite les bâtiments municipaux avec plus de 5,2 millions $, et finalement l’achat de véhicules et d’équipements pour plus de 4,4 millions $.

Le plus important investissement du PTI 2023 sera le projet de réfection des rues du quartier Saint-Louis dans le secteur Grand-Mère. Le projet permettra de changer et de séparer les réseaux d’égout sanitaire et d’égout pluvial. Le montant de 7 millions $ est entièrement subventionné. Le projet répond à une exigence du ministère de l’Environnement pour diminuer le débit à la station de traitement des eaux usées de l’Ermitage.

Ensuite, un montant de 2,5 millions $ financé à 100 % est prévu pour la réhabilitation et la décontamination du site de l’Écocentre sur l’avenue de la Transmission, relié au projet de Zone d’innovation en transition énergétique.

La Marina de Grand-Mère profitera aussi de quelques modifications, soit l’ajout d’une mezzanine intérieur à l’édifice de la Capitainerie pour augmenter la capacité d’accueil au coût de 760 000 $, entièrement financé par le fonds de roulement de la Ville. Aussi, la période de crue au printemps 2022 a permis à la Ville de constater le besoin de mieux protéger les quais de la Marina. C’est pourquoi elle prévoit une modification du système de branchement électrique des quais et l’installation d’une estacade à débris plus efficace au coût de 1 million $.

Pour ce qui est des projets financés par règlement d’emprunt, Shawinigan a prévu un total de 15,8 millions $. La Ville ne dépasse ainsi pas la limite de 16 millions $ inscrite dans la Politique de gestion de la dette. Un exercice nécessaire pour limiter l’endettement de la Ville. Toutefois, avec l’inflation, ce montant permet de réaliser moins de projets qu’auparavant.

«Est-ce qu’en bout de piste avec une inflation aussi élevée qu’on a présentement, on doit réduire le nombre de projets? Certainement, on doit réduire le nombre de projets. [...] Alors, on s’organise autant que possible rentrer dans le 16 millions $, on en prend une partie un peu plus importante dans le budget de fonctionnement, un peu plus important dans le fonds de roulement et de cette façon-là, on est en mesure de pouvoir compenser», a fait valoir M. Angers.

Parmi les projets financés par règlement d’emprunt, la rénovation majeure de la piscine du parc Antoine-St-Onge pour un montant de 5,3 millions $ est le plus important. La Ville a déjà reçu une subvention de 3,5 millions $ pour les travaux, qui pourront ainsi débuter à la fin de l’été 2023, pour que la piscine soit accessible à l’été 2025.Une réfection majeure de la plomberie de l’édifice de l’hôtel de ville, qui date de 1948, va nécessiter un investissement de 1,3 million $ entièrement financé par règlement d’emprunt. Le remplacement de véhicules légers et lourds l’est quant à lui pour 2,8 millions $, sur un total de plus de 3,6 millions $.

Figurant également dans les principaux projets, la réfection de la 125e rue. Un investissement de 2,5 millions $ avec une subvention de 1,6 million $, ce qui représente 66 % des coûts. Le projet était initialement prévu pour 2022, mais été reporté à 2023 en attendant la réouverture du pont des Piles, pour ne pas causer d’entraves supplémentaires.

Finalement, la Ville prévoit notamment la construction d’un nouveau parc de planche à roulettes à Shawinigan-Sud et l’implantation d’une piste à pomper («pump track») dans le secteur Saint-Georges évalué à 350 000 $ chacun.

C’est la première fois que Shawinigan, comme Trois-Rivières l’a fait cette année, adopte son PTI aussi tôt. Le maire a expliqué que la Ville avait dans l’idée de le faire depuis trois ans pour profiter des avantages que cet exercice peut apporter. «Plus on va tôt en appels d’offres, plus on obtient des bons prix et ça, on l’a expérimenté au cours des dernières années. Je peux vous assurer que ça vaut vraiment la peine d’être au fil de départ quand vient le temps d’aller en appels de propositions», a ajouté le maire.

Pour ce qui est des coûts pour les travaux qui concernent la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche, difficile de savoir à combien exactement va s’élever la facture. Parmi les investissements pour la station prévus en 2023, on retrouve plus de 5,8 millions $ subventionné à 50 %. Ce ne sont toutefois que des estimations du montant des travaux, auxquels il faudra peut-être s’ajuster plus tard.