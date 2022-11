Malformation cardiaque: après avoir échappé à la mort, il est plus actif que jamais

Après avoir échappé à la mort il y a trois ans, Émile Beauchamp, âgé de 19 ans, n’a jamais été aussi actif.

Pendant un séjour au Mexique, son cœur a arrêté de battre pendant 40 minutes.

«Je me suis juste évanoui dans la mer. Une mort subite, un épisode d’arythmie cardiaque et vu que c’est arrivé dans la mer, je me suis noyé», dit-il.

Depuis, il vit avec un défibrillateur dans son corps. C’est plutôt rare pour un jeune.

«On a installé dans lui un défibrillateur, c’est-à-dire un appareil qui est implanté sous la peau et qui va déclencher un choc électrique dans les cas où il représenterait une fébrilisation articulaire», mentionne le cardiologue, docteur Joaquim Miro.

Le jeune homme travaille dans un gymnase et joue au hockey chaque semaine.

