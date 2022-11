Après des demandes incessantes en ce sens par les provinces et les territoires, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, se dit ouvert à augmenter les transferts en santé.

«C’est une très bonne nouvelle que pour une fois, il y a un message du fédéral qui se dit prêt à augmenter la contribution», dit Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec. «Dans le communiqué de M. Duclos, il commence déjà à parler de conditions, et au Québec on a toujours été clair, oui on veut une augmentation des transferts fédéraux, mais sans conditions.»

Désengorger les urgences

Pénurie de personnel, urgence qui déborde, arriérés dans les listes d’attente pour les chirurgies, les hôpitaux du Québec remontent difficilement la pente, mais M. Dubé se réjouit de quelques améliorations.

«La situation est déjà un peu moins difficile cette semaine qu’il y a deux semaines, mais je ne vous ferai pas croire que c’est grâce à la cellule de crise», admet-il. «Au cours des prochaines semaines on va continuer à exécuter pour redonner espoir aux travailleurs de la santé.»

Cliniques de «super infirmières»

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé l’ouverture de deux clinques de «super infirmières» à Montréal afin de désengorger les urgences, mais tarde toujours à déterminer une date à laquelle ces cliniques seront opérationnelles.

«Je voudrais qu’on ait des cliniques d’ici les fêtes», dit-il. «C’est une question d’implantation, j’ai demandé à mes gens de me suivre ça toutes les semaines.»