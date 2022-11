Alors que Dominique Anglade vient tout juste d'arriver à la conclusion qu’il n’était plus possible pour elle de rester en poste en tant que cheffe du parti Libéral du Québec, les analystes de «La Joute» se penchent sur le sort du parti.

«Elle a quitté très dignement, sans régler ses comptes» lâche Emmanuelle Latraverse. «Elle a toutefois envoyé un message essentiel au parti Libéral et c’était qu’il devra changer et se réorganiser.»

Gaétan Barrette, pour sa part, partage l’opinion de sa collègue jouteuse, ajoutant qu’il s’agissait de la meilleure décision que pouvait prendre la cheffe.

«Le mode d’emploi pour changer le parti n’existe pas, mais chose certaine, c’est qu’une course à la chefferie sera l’occasion en or de présenter une nouvelle image et de nouvelles idées», dit-il.

Mathieu Bock-Côté, lui, suggère que pour continuer d’avancer, le parti devra se pencher sur plusieurs questions, dont son identité souhaitée.

«Ce n’est pas juste l’échec de Mme Anglade, c’est l’échec conjugué de l’avachissement éthique du parti sous les années Charest et son avachissement identitaire sous les années Couillard.» dit-il. «Anglade a hérité d’une situation intenable.»

Selon M. Bock-Côté, pour continuer de l’avant, le parti devra se pencher sur la question suivante : «est-ce que le PLQ veut avoir une vision québécoise du Canada ou une vision canadienne du Québec.»

