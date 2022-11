Un homme dans un état critique après avoir été poignardé à Montréal

Un homme dans la trentaine repose dans un état critique à l’hôpital, après avoir été poignardé dimanche soir dans le centre-ville de Montréal.

Peu avant 22 h, des appels au 911 ont fait état aux policiers d’une agression à l’arme blanche survenue à l’intersection des rues Clark et de la Gauchetière, dans le quartier chinois.

Selon les premières infirmations, une altercation aurait dégénéré entre plusieurs individus et la victime, avant que celle-ci ne soit poignardée au moins une fois au haut du corps.

La victime a été transportée en urgence en centre hospitalier et l’on craint pour sa vie, a indiqué l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal.

Après des recherches effectuées par les policiers, un suspect âgé de 31 ans a été arrêté non loin du lieu de l’agression et devait être rencontré par les enquêteurs du SPVM.

La scène a été protégée par un périmètre de sécurité pour les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire qui auront à déterminer les circonstances de cette agression armée.

La rue de la Gauchetière a été fermée entre les rues Clark et Saint-Dominique et le boulevard Saint-Laurent a été fermé entre l’avenue Viger et le boulevard René-Lévesque.