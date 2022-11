Une première cohorte de travailleurs étrangers en soins infirmiers à Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, a accueilli lundi sa première cohorte de travailleurs étrangers en soins infirmiers.

Après leur formation d’appoint et quelques stages, ils pourront travailler dans les différents établissements de santé de la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan, qui en ont bien besoin.

Ces 18 infirmiers et infirmières proviennent du Cameroun, du Maroc, d’Algérie et de Tunisie, et ils ont commencé leur mise à niveau au cégep de Baie-Comeau. Certains ont quitté leur pays pour parfaire leur connaissance ou bien se rapprocher des leurs.

Accueillir autant de nouveaux étudiants internationaux d’un coup a posé quelques défis aux organisateurs. Ils ont réussi à dénicher 18 appartements et presque autant de place en service de garde en contexte de pénurie.

Leur formation d’appoint durera 12 mois, moins pour certains d’entre eux. Les nouveaux arrivants pourront travailler jusqu’à 20 heures par semaines comme préposés aux bénéficiaires pendant leurs études.

Ils ont par ailleurs signé un contrat de 3 ans avec les autorités médicales de la région, qui s’engagent à leur fournir un poste à temps plein pendant cette période.

Avec celui de Sept-Îles, le CISSS Côte-Nord accueillera 40 nouveaux travailleurs étrangers dans ses murs.