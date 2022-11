Aînés abandonnés pendant la pandémie: poursuite de 15M$ contre le gouvernement et des CHSLD

Les familles d’aînés qui ont été abandonnés à leur sort pendant la pandémie, selon les proches, réclament 15 M$ au gouvernement du Québec et à des résidences pour aînés des Laurentides, a appris TVA Nouvelles.

Un point de presse aura lieu à 16h, mardi après-midi, en compagnie de l’avocat qui les représente, Me Gérard Samet, pour faire le point sur le recours.

La poursuite judiciaire a été déposée à la cour en septembre dernier, mais elle passe maintenant de 9 M$ à 15 M$ puisque deux nouvelles familles réclament à leur tour des dommages punitifs.

«Les familles en question ont toutes la même histoire, c’est-à-dire que ce sont des proches qui ont été enfermés dans des résidences et des CHSLD, et ces familles n’ont pas pu avoir accès à leurs proches. Ils étaient des aidants naturels, donc ces personnes se sont retrouvées enfermées pratiquement sans aucun soin et c’est ça qui a posé problème», explique Me Samet à TVA Nouvelles.

Les poursuivants dénoncent également que des préposés aux bénéficiaires aient «circulé de résidence en résidence, à l’époque, sans aucune protection alors qu’on savait que c’était dangereux».

Le recours vise la Maison Wilfrid-Grignon de Saint-Adèle et le CHSLD Philippe-Lapointe de Sainte-Agathe-des-Monts. Le gouvernement du Québec, le groupe de santé Arbec et le CISSS des Laurentides sont aussi visés par le recours.

Les enfants de deux résidentes livreront, mardi après-midi, des témoignages concernant leur mère Ghislaine Murray, 83 ans et Louise Caron, 93 ans.

Ils estiment qu’il y a eu du laxisme dans les règles sanitaires et déplorent les déplacements de personnel d’un établissement à un autre qui ont probablement, selon eux, contribué à envenimer la situation.