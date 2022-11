Décès d'un poupon de Manawan : les délais ambulanciers blâmés

Le décès d’un poupon de Manawan en avril dernier est dû au long délai de transport ambulancier, a indiqué sans détour la coroner Géhane Kamel dans un rapport dévoilé mardi.

Le 2 avril, en soirée, une infirmière de Manawan appelle le 911 pour signaler un bébé de 7 mois pris de convulsion et présentant une détresse respiratoire. À partir de là, il faudra environ cinq heures et demie pour que le bambin soit transporté au Centre hospitalier de Lanaudière, puis trois heures de plus pour le transférer à l’hôpital pour enfants Sainte-Justine, à Montréal.

Ces délais ont fort probablement contribué au décès de l’enfant, qui a succombé à une méningite bactérienne, indique la coroner dans son rapport.

Les ambulanciers à Manawan étant débordés, c’est une équipe de Saint-Michel-des-Saints qui s’était rendu chercher l’enfant, un trajet qui a duré 1 h 48.

«J'ai été choqué quand j'ai vu le nombre de temps que ça a pris», s’est remémoré mardi le chef de la communauté des Atikamekw de Manawan, Sipi Flamand.

Des situations similaires se sont produites à quelques reprises à Manawan en 2009 et en 1998 en raison de la route difficile d'accès, a rappelé Sipi Flamand.

Transport par hélicoptère

Pour contrer ce problème, la coroner a proposé d’adopter le transport médical par hélicoptère, ce qui «aurait comme net avantage de prendre en charge des personnes dans des endroits plus inaccessibles et, surtout, plus rapidement pour une meilleure chance de survie.»

Cette option devrait déjà exister à Manawan, croit M. Flamand. «Je ne trouve pas ça normal. C’est une situation qui aurait pu être améliorée depuis des années. Le droit d’un enfant a été compromis et je pense que cette compromission c’est dû à un problème systémique. Je crois que le gouvernement provincial devrait reconnaître le principe de Joyce et même mettre de l’avant les mesures qu’on a mises en place dans le cadre des travaux», a souligné le chef Flamand.

En outre, «la création d’une cohorte en soins préhospitaliers dédiée aux membres des Premières Nations, à l’image des cohortes policières, pourrait être une avenue non négligeable à explorer», a ajouté la coroner Kamel.

«Il va falloir travailler de concert et il va falloir avoir une grande volonté d'être proactif à ce niveau-là de la part du gouvernement» , juge pour sa part le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw, Constant Awashish.

Le cabinet du ministre de la Santé a assuré que l’option d’ajouter un hélicoptère médical est déjà envisagée. «On poursuit le travail avec le ministre Ian Lafrenière et les communautés autochtones, notamment celle de Manawan, pour que les services pré hospitaliers soient améliorés sur leurs territoires, c’est non négociable.»

En attendant, la communauté demande depuis des années d'avoir plus d'ambulances. Elle n'en a qu'une seule pour couvrir son territoire en cas d'urgence. «Si on en demande deux ou trois, c'est afin d'éviter ce bris de services», a confié M. Flamand.

La situation n'est pas unique à Manawan, mais propre à toutes les communautés éloignées. C'est notamment un enjeu à La Tuque et Wemotaci.

«Moi, j'aimerais pas ça avoir un accident quand je vais visiter ma famille à Wemotaci par exemple. J'aurais vraiment peur et je trouverais ça tellement injuste. C'est des cas tellement injustes de pas avoir accès rapidement à des soins urgents» , a expliqué la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de La Tuque, Laurianne Petiquay.

La famille a préféré ne pas commenter, mais s'est confiée au chef de la communauté. Il a affirmé que les grands-parents de la fillette sont choqués et frustrés de voir les conclusions du rapport.