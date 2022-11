La sécurité alimentaire du Canada menacée par les pénuries de main-d'oeuvre

Les pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agricole limitent la productivité et la croissance du secteur, et mettent en péril l’approvisionnement alimentaire au Canada, alerte un rapport de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) publié mardi.

Selon les données dévoilées par la FCEI, 74% des propriétaires d’entreprises agricoles travaillent plus d’heures en raison du manque d’employés, et 61% ont dû demander à leurs employés de travailler plus pour compenser le manque de personnel. Près de la moitié (48%) ont été obligés de refuser des ventes ou des contrats, tandis que 41% ont réduit leur offre de services.

«Nous avons besoin de politiques qui soutiennent nos agriculteurs et exploitants d’entreprises agricoles afin d’assurer la productivité et la compétitivité du secteur», a affirmé Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI, par communiqué.

«Il faut mettre en place des solutions aux pénuries de main-d’œuvre dans le secteur agricole. Elles limitent la productivité et la croissance du secteur, et mettent en péril l’approvisionnement alimentaire au Canada.»

Pour la grande majorité des propriétaires de PME agricoles interrogées (94%), la hausse des prix des intrants a aussi un impact sur leur entreprise, tandis que 83 % ont déploré les problèmes causés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Selon le Baromètre des affaires de la FCEI, les propriétaires de PME du secteur agricole sont les moins optimistes de tous quant à l’avenir de leur entreprise depuis six mois.

«Quatre exploitants agricoles sur cinq ont déclaré qu’ils ne conseilleraient pas à quelqu’un de démarrer une entreprise, compte tenu des pénuries de main-d’œuvre. Cette situation est particulièrement préoccupante en raison du nombre important de travailleurs qui prennent leur retraite et du nombre insuffisant de jeunes qui se tournent vers les carrières agricoles. Nous devons nous assurer que l’agriculture constitue un choix de carrière attirant pour la prochaine génération d’agriculteurs et d’exploitants d’entreprises agricoles», a souligné Taylor Brown, analyste principale des politiques à la FCEI.

La FCEI croit que pour aider ces entreprises, les décideurs politiques doivent notamment alléger leur fardeau fiscal, particulièrement les taxes sur la masse salariale et la taxe fédérale sur le carbone. La Fédération recommande aussi de simplifier les programmes et les processus d’immigration pour les travailleurs étrangers temporaires pour en faire entrer davantage et plus rapidement au pays.