Le Canadien vainqueur dans l’adversité

Le Canadien de Montréal s’est amené à Detroit avec l’objectif de freiner une séquence de trois matchs sans victoire. Devant lui, les Red Wings avaient le vent dans les voiles avec quatre gains à leurs cinq dernières sorties.

Ça ne s’annonçait donc pas facile pour la troupe de Martin St-Louis. Comme si le défi n’était pas déjà assez grand, les Montréalais ont eu à se défendre une bonne partie de la soirée à court d’un homme.

La deuxième période fut particulièrement pénible, alors que Jordan Harris, Kaiden Guhle et David Savard se sont pratiquement succédé au cachot.

Malgré tout, le Tricolore a quitté la ville de l’automobile avec deux points de plus au classement, fort d’un gain de 3 à 2 en tirs de barrage. Une grande part du mérite revient inévitablement à Jake Allen, qui a repoussé 41 des 43 tirs dirigés vers lui.

«Ça n’a pas été facile, mais on a trouvé une façon de gagner ce match. Beaucoup de crédit revient aux joueurs qui ont tué les punitions. Ils se sont battus et nous ont permis d’avoir une chance de remporter cette rencontre», a lancé Allen, une fois de retour au vestiaire.

Un doublé d’Hoffman

Sur le plan offensif, c’est Mike Hoffman qui a sonné la charge avec deux buts. L’attaquant n’avait pas fait bouger les cordages depuis le 22 octobre, lors de la visite des Stars au Centre Bell. À chaque occasion, il a profité d’un retour de lancer de Brendan Gallagher pour loger le disque dans un filet pratiquement désert.

«Ce n’était pas de très beaux buts, mais c’était du hockey simple. Se trouver à la bonne place au bon moment, parfois, ça rapporte», a souligné Hoffman.

Cette contribution tombait à point puisque Nick Suzuki et Cole Caufield n’ont pas touché la cible lors des 65 minutes de jeu. C’était seulement la quatrième fois de la saison que ni l’un ni l’autre ne marquait au cours d’un match.

Toutefois, le duo dynamique s’est repris lors de la séance de tirs de barrage. Caufield et Suzuki ont donné le ton en marquant à tour de rôle.

Dans les derniers instants de la troisième période, Juraj Slafkovsky a écopé d’une punition majeure et d’une inconduite de partie pour avoir propulsé Matt Luff

Ce qu’on a remarqué...

Rem Pitlick à Laval

Placé au ballottage la veille, Rem Pitlick n’a été réclamé par aucune des 31 autres formations du circuit. L’attaquant de 25 ans a donc été cédé au Rocket de Laval. Rayé de la formation cinq fois cette saison, Pitlick n’a récolté aucun point en sept matchs.

Le retour de Dadonov

Evgenii Dadonov était de retour au jeu après avoir été laissé de côté à St-Louis et avoir passé la dernière semaine sur la liste des blessés. Il a vu de l’action pendant 13 min 02 s. On l’a peu remarqué, à l’exception d’une séquence. Il est passé près de récolter son premier point à mi-chemin du match. Sean Monahan et lui se sont montrés insistants auprès de Ville Husso. Mais le gardien des Red Wings a obtenu le dernier mot.

Allen parfait

En première période, Jake Allen s’est dressé deux fois coup sur coup devant Dylan Larkin. D’abord en échappée, puis sur le tir de punition qui s’en est suivi. C’était la troisième fois qu’Allen faisait face à un tir de punition depuis le début de sa carrière. Il est toujours parfait. Soit dit en passant, en tirs de barrage, il ne s’en tire également pas trop mal. Il a stoppé 62 des 84 tireurs auxquels il a fait face (,738).

Savard en colère

David Savard a mis du temps à digérer la punition que lui a décernée Michael Markovic pour avoir fait trébucher Michael Rasmussen, dans les derniers instants de la deuxième période. À son retour sur la glace, il n’a cessé de lui dire sa façon de penser. Même le son de la sirène n’a pas ralenti ses ardeurs. L’officiel lui a servi quelques avertissements avant de lui décerner 10 minutes pour mauvaise conduite.