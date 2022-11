Le maire de Québec défend la pertinence des missions à l’étranger

À l’aube de sa première mission à l’étranger, le maire Bruno Marchand affirme que les relations internationales sont «fondamentales» pour une capitale comme Québec et il espère casser la perception du politicien qui «voyage» et se la coule douce aux frais des contribuables.

Le maire de Québec, qui a réactivé il y a quelques mois le Bureau des relations internationales doté d’un budget annuel d’environ 1 M$, a dévoilé, mardi, la vision de la Ville en matière de relations internationales qui se résume assez simplement : rayonner à l’étranger, apprendre de l’expérience des autres villes et attirer des nouveaux talents.

« Parfois, les gens croient que c’est une question de luxe, d’aller en voyage, de prendre du temps payé par la Ville. Or, ce n’est pas du tout le cas. Pour moi, il est clair que les relations internationales, c’est un investissement. Ce n’est pas une dépense pour la taille et la qualité d’une ville comme Québec, et de son rôle qu’elle joue », a-t-il déclaré.

« À l’instar du maire, j’invite à cesser de voir les relations internationales à travers le prisme réducteur du voyage. Oui, elles impliquent des déplacements en fonction d’objectifs précis de retombées souhaitées mais c’est beaucoup plus que ça », a renchéri le nouveau directeur du Bureau des relations internationales, Sébastien Goupil.

Paris, Le Havre et Tunis

Le maire s’envolera dans quelques jours pour la France. Il se rendra à Paris, à Le Havre et à Tunis en Tunisie.

Plusieurs rencontres sont au menu, notamment à l’UNESCO. Le maire participera également à une commémoration de l’attentat au Bataclan, à l’invitation de la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Le thème du Port et du tramway sera au menu des discussions au Havre. Il participera également à une réunion de l’Association internationale des maires francophones, dont il est le vice-président, à Tunis.

Comme il le fera pour chaque mission à venir, au cours des prochaines années, M. Marchand entend démontrer que chaque déplacement est pertinent et qu’il en vaut le coût. Un premier bilan sera effectué six semaines après cette première mission

M. Marchand s’est engagé à choisir scrupuleusement chaque mission à l’étranger en fonction de retombées attendues et « concrètes » pour les citoyens. Il promet limiter les coûts au minimum à chaque fois et n’a pas l’intention de voyager en première classe, contrairement à son prédécesseur Régis Labeaume qui invoquait à l’époque des problèmes de dos.

S’inspirer des autres villes

« Importer ce qui se fait de bien ailleurs est loin d’être un signe de faiblesse. Au contraire, c’est un signe de génie, a déclaré M. Marchand. Nous ne devons pas avoir peur de nous inspirer et d’adapter nos pratiques pour continuer de créer une ville intelligente, moderne et efficace. J’ai la ferme conviction qu’avec un réseau international, c’est notre développement économique, culturel et notre attractivité qui gagnent. »