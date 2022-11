Le manque de bénévoles se fait ressentir au Saguenay-Lac-St-Jean

Le manque de bénévoles au Saguenay-Lac-St-Jean force des organismes communautaires à revoir leur distribution des traditionnels paniers de Noël.

Dans le secteur sud de l'arrondissement de Chicoutimi, la Société St-Vincent de Paul ne distribuera pas ses paniers de Noël cette année. Ils seront remplacés par des bons d'achats dans les épiceries.

«C'est certain que ça coûte plus cher donner des cartes cadeaux», a admis le président du Conseil particulier de Chicoutimi, Jean-Eudes Tremblay. On va resserrer un peu nos critères mais on devrait quand même être en mesure d'aider tous ceux qui en font la demande.»

L'organisme a pris cette décision devant son incapacité à recruter suffisamment de bénévoles pour préparer les paniers.

«On travaille pour redémarrer notre guignolée dans les commerces et déjà, il nous manque des bénévoles pour au moins une dizaine de parcours», a précisé M. Tremblay, qui croit que plusieurs retraités sollicités par des entreprises ont préféré retourner sur le marché du travail.

Même si la Société St-Vincent de Paul de ce secteur ne pense pas revenir à l'ancienne et traditionnelle formule, elle cherche toujours à recruter de nouveaux bénévoles.

Par ailleurs, les portes de la Soupière de La Baie sont ouvertes quatre jours par semaine au lieu de cinq comme c'était le cas avant la pandémie.

«On est obligé de fermer les lundis», a expliqué la présidente de l'organisme, Danielle Lemire, qui pense que la COVID-19 a fait peur a beaucoup de bénévoles.

Pour la première fois depuis sa création, la Soupière sert parfois plus d'une trentaine de repas par jour.

«Ça augmente sans cesse donc je ne serais pas surprise qu'on cuisine bientôt jusqu'à 35 repas», a affirmé Mme Lemire, bénévole au sein de l'organisme depuis 10 ans.

Elle a d’ailleurs lancé une invitation aux jeunes pour donner de leur temps aux organismes.

«Ce sont des personnes âgées nos bénévoles, mais éventuellement on va quitter donc il faut préparer nos jeunes et leur donner le goût de s'impliquer.»

L'ancienne syndicaliste est convaincue que si le bénévolat était davantage reconnu par le gouvernement, les organismes comme celui qu'elle dirige aurait moins de difficulté à recruter.