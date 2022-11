Léger fait une première acquisition aux États-Unis

La firme de sondage Léger a annoncé mardi l’acquisition de 360 Market Reach, une entreprise de recherche marketing américaine, spécialisée dans la consommation.

La pette firme new-yorkaise a bonne presse, puisque des entreprises de renom lui font confiance depuis plus de dix ans afin de comprendre le comportement des consommateurs, les différences générationnelles et les habitudes dans les achats.

Grâce à cette première acquisition outre-frontière dont le montant n’a pas été dévoilé, le vice-président exécutif chez Léger, Dave Scholz, deviendra vice-président exécutif et directeur général pour les États-Unis, alors que l’équipe de 360 Market Reach intégrera celle de Léger.

«Nous sommes présents aux États-Unis depuis près de 20 ans et cette acquisition stratégique nous permettra de renforcer notre présence sur le marché américain», a indiqué Jean-Marc Léger, président de Léger.

«Cette décision stratégique permettra à nos employés de se développer et nous permettra d’élargir notre clientèle au niveau mondial», a mentionné Alicia Ierardi, Co-CEO/cofondatrice de 360 Market Reach.

«Nous sommes heureux d’étendre notre travail et notre succès en joignant Léger, une entreprise de renommée mondiale. Les possibilités de croissance à court et à long terme sont très positives pour nous», a déclaré Pat DePietto, codirectrice générale et cofondatrice de 360 Market Reach.