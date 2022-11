Les Saguenéens usagers du Mont-Fortin devront payer plus cher cette année

Les autorités de Saguenay ont approuvé une autre hausse des tarifs pour les usagers du Mont-Fortin, à Saguenay, qui devront payer de 30 à 40 % plus cher pour profiter d'une journée de ski ou de glisse cet hiver.

Dans certains cas, la hausse des tarifs pour l’attraction située à Jonquière, pourrait grimper jusqu'à 50 % pour les non-résidents de Saguenay.

«On a injecté 521 000 $ lors de la dernière année d'opération», a précisé le conseiller responsable des Finances, Michel Potvin. «Mais on n'a pas touché de revenus.»

Une journée de ski et de planche passera de 15,66 $ à 22,83 $, soit une hausse de 46 %.

Pour une journée de glissade en tubes, une activité qui touche directement les familles, le coût pour adultes augmentera de 31 % et de 33 % pour les enfants de 6 à 17 ans.

Les billets de saison passeront de 188,64 $ à 228,30 $, pour une hausse de 21 %. La majoration est de 14,7 % pour les billets de saison familial pour deux personnes.

«Il y a des gens qui veulent qu'on conserve le Mont-Fortin ouvert», a dit la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. «C'est le prix à payer, si on veut réinvestir dans des équipements.»

«Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on augmente les prix», a repris le conseiller responsable des Sports et Loisirs à la ville, Michel Thiffault. «Si on pouvait offrir la gratuité, on le ferait, mais on a des employés à payer et des équipements à entretenir. J'espère que ça n'aura pas un effet négatif sur l'affluence.»

D'autre part, la ville de Saguenay a encaissé un déficit de 2,7 millions $ entre janvier et août 2022. La ville a puisé dans sa réserve de 4,4 millions $ pour éponger ce déficit. L'explosion des coûts du déneigement et de l'essence a déjoué les prévisions du conseil.

«Il ne faudrait pas que 2023 ressemble à 2022», a commenté Michel Potvin.