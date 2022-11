Ouverture d'une enquête visant un cardinal français passé aux aveux

La justice française a ouvert une enquête visant le cardinal Jean-Pierre Ricard, au coeur, avec 10 autres anciens évêques, de nouvelles révélations «d'abus» sexuels ou de leur «non-dénonciation» dans l'Église catholique.

Une enquête préliminaire a été ouverte pour «agression sexuelle aggravée afin de vérifier dans un premier temps la nature exacte des faits dénoncés ainsi que leur datation», a annoncé le parquet de Marseille (sud).

L'annonce surprise lundi par l'épiscopat français que 11 anciens évêques, dont Jean-Pierre Ricard, avaient eu affaire à la justice civile ou la justice de l'Église pour des «abus» sexuels ou leur «non-dénonciation» a provoqué un nouveau séisme.

Elle intervient un peu plus d'un an après la publication d'un rapport estimant à environ 330 000 le nombre de victimes de prêtres, diacres, religieux ou personnes en lien avec l'Église de France depuis 1950. À son issue, l'épiscopat avait reconnu sa «responsabilité institutionnelle» dans ces violences.

Mais le choc est d'autant plus violent qu'il s'est accompagné d'une confession écrite de Jean-Pierre Ricard, 78 ans, une figure du catholicisme français, qui a reconnu avoir eu, lorsqu'il était curé il y a 35 ans, une conduite «répréhensible avec une jeune fille de 14 ans» à Marseille.

«Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables», a écrit le cardinal, sans donner plus de précisions.

Selon le parquet, Jean-Pierre Ricard aurait expliqué à l'évêque de Nice, qui a saisi la justice fin octobre, avoir «embrassé» cette jeune fille.

Ex-archevêque de Bordeaux de 2001 à 2019, président de la Conférence des évêques de France (CEF) de 2001 à 2007, Mgr Jean-Pierre Ricard avait été nommé cardinal en 2006 par Benoit XVI.

À deux années de sa «retraite» de cardinal, Mgr Ricard est l'un des quatre cardinaux français à pouvoir siéger dans le Collège cardinalice susceptible d'élire un nouveau pape.

«C'est un nouveau tsunami. On ne pensait pas qu'autant d'évêques pouvaient être concernés», a réagi Marie-Jo Thiel, professeure d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg, dans le journal La Croix à paraître mardi.

«Météorite géante»

Pour les catholiques, «c'est plus qu'un séisme», «on recule d'un pas vers le gouffre», a affirmé à l'AFP Christine Pedotti, directrice du magazine Témoignage chrétien. «C'est arrivé au stade où la météorite géante tombe et où il y a extinction des dinosaures», a-t-elle prévenu, redoutant une fuite des fidèles.

Les faits sont a priori prescrits, mais cette enquête devra notamment déterminer s'il y a d'autres éventuelles victimes du cardinal.

Le cardinal Ricard «se met à la disposition de la justice et de l'Église. Il veut faire la vérité, il ne se dérobera pas», a assuré de son côté mardi Christophe Disdier-Chave, administrateur diocésain de Digne (sud-est), où le prélat est en retraite.

Le président de la Conférence des évêques (CEF) Éric de Moulins-Beaufort a lui annoncé la constitution d'«un comité de suivi auquel tout archevêque ou évêque ayant à traiter du cas d’un autre évêque pour des abus ou agressions sexuelles se référera afin d’être accompagné dans toutes les étapes de la procédure».

À Bordeaux, où a longtemps officié le cardinal Ricard, certains fidèles interrogés par l'AFP à la sortie de la cathédrale Saint-André se disent «choqués» ou trop «secoués» pour parler.

«Je suis très choquée et ça me bouleverse en tant que religieuse», lâche Georgette, missionnaire catholique installée à Bordeaux depuis sept ans. Elle connaissait bien le prélat, »il avait une très bonne réputation».

D'autres, qui ne veulent pas non plus donner leur nom de famille, comme Martine, retraitée de 70 ans, estiment que «c'est déjà une bonne chose s'il veut avouer et le reconnaître».

Comme d'autres, elle juge «regrettable que dans la religion catholique, on ne laisse pas les prêtres, les archevêques et toutes les personnes qui officient se marier».