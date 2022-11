Pont Pierre-Laporte: des suspentes qui oscillent «de façon anormale»

Des images de certaines suspentes du pont Pierre-Laporte qui oscillent fortement sous la force des vents qui ont soufflés lundi sur la ville de Québec soulèvent des questionnements.

La vidéo captée par TVA Nouvelles montre que huit câbles semblent vibrer beaucoup plus que les autres, un phénomène anormal selon le professeur en génie civil à la retraite, Mario Fafard.

«Normalement ça ne devrait pas bouger avec une telle amplitude. D’ailleurs les suspentes à côté on voit qu’elles vibrent, mais l’amplitude est beaucoup plus fine, beaucoup plus faible. Je m’attends à ce que tous les câbles aient ce comportement-là», explique l’ancien professeur de l’Université Laval.

Selon lui, ces mouvements sont causés par une perte de tension, ce qui pourrait ajouter de la pression sur les autres câbles.

«Le fait que les tensions soient plus basses, forcément les autres suspentes doivent porter une charge un peu plus élevée», souligne M. Fafard.

Il croit que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) doit regarder avec attention ce phénomène, il n’y voit cependant aucun danger.

«Il n’y a pas de problème de rupture qui peut arriver. Le câble il est là, il est intact, il n’est pas abîmé», précise-t-il.

La porte-parole du MTQ assure que le phénomène est connu du ministère et que le pont est sécuritaire.

«Quand il y a des vents on peut voir effectivement les suspentes osciller. C’est un phénomène, comme je disais, connu, documenté au ministère et évidemment c’est pris en considération, pris en charge», dit Émilie Lord.

Elle précise que contrairement à ce que soutient le professeur Fafard, il ne s'agit ne s'agit pas d'un problème de tension.

«Les câbles font le travail de suspension tel que c'est prévu», assure-t-elle. Le ministère attribue plutôt la différence de «comportement» entre les suspentes au fait qu'elles soient récentes ou anciennes.

Mme Lord rappelle que des travaux avaient déjà été annoncés.

«D’ailleurs on l’a dit qu’on allait remplacer ou consolider des suspentes. Alors c’est vraiment ce qui sera mis en œuvre de la part du ministère des Tranports.»

Le ministère mentionne aussi que des inspections sont effectuées régulièrement sur le pont et que la dernière a eu lieu le 31 octobre dernier.