Quartiers sans voitures: la vision du maire de Québec fait réagir

La vision du maire de Québec pour réduire les gaz à effet de serre présentée lundi fait beaucoup réagir, particulièrement en ce qui concerne l’idée des quartiers sans voitures.

Bruno Marchand a précisé sa pensée mardi. Il assure qu’il n’est pas question de se lancer dans un tel projet sans réfléchir ni sans consulter la population.

«Évidemment il vient des questions. Tu es restaurateur dans le Vieux-Québec, tu dis : comment je vais avoir mes livraisons? C’est important. C’est important qu’on soit capable avant de faire quoi que ce soit de s’assurer que le commerçant puisse avoir ce dont il a besoin pour qu’il puisse opérer son commerce», dit-il.

Mais plutôt que de freiner le projet, ces questions doivent être prises en compte afin de concevoir un modèle qui répondra aux besoins des gens, selon le maire.

Le directeur de la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Québec assure que les commerçants sont prêts à donner leur avis et à participer à un projet pilote.

«Les expériences piétonnières ont été très positives et nous on est pour la piétonisation, je dirais le plus possible, mais dans la limite de la réalité du Vieux-Québec. Il y a des résidents dans le Vieux-Québec, j’en suis un, on ne peut pas les empêcher d’avoir accès à leur habitation», mentionne Jean-François Barré.

Le directeur de la SDC ne croit pas que la Ville soit en mesure pour le moment de créer des quartiers sans voitures à l’année, en raison notamment du déneigement l'hiver.

«100% ça ne sera pas possible, on ne le pense pas, mais de le faire à certains moments, de façon ponctuelle, pourquoi pas», souligne M. Barré.

Le maire Marchand pense que la piétonisation de certaines rues et la mise en place de plus de corridors cyclistes pourraient être bénéfiques pour les commerçants.

«Les restaurateurs, les hôteliers, les différents commerces dans le Vieux-Québec, on ne va pas s’organiser pour les tuer, ce n’est surtout pas ça. Cependant à travers les impressions, les intuitions de départ, ce qu’on se rend compte c’est que dans les villes où ça a été implanté, il y a du meilleur commerce qui se fait», explique-t-il.

Il admet cependant que la Ville devra retirer des espaces de stationnement si elle souhaite faire plus de place aux vélos.

«La piste cyclable ne volera pas dans les airs», lance-t-il. «On va essayer de diminuer les impacts, mais c’est certain qu’il va y avoir des impacts.»

Le maire se défend par ailleurs de vouloir «montréaliser» Québec en imitant la mairesse Valérie Plante, qui souhaite aussi mettre en place plus d'options de transport collectif et actif pour diminuer la part de l'auto en solo.

«Le risque de «montréaliser» Québec ça n’arrivera pas. Québec a une culture propre. Québec a une vitalité différente. Par contre, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’inspirer. Puis oui, on s’inspire de Montréal, comme on s’inspire de Saguenay, comme on s’inspire de Rimouski, comme on va s’inspirer du Havre ou de Paris ou de Tunis», dit-il, en faisant référence à sa première mission à l’étranger, qui aura lieu dans quelques jours.