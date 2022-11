Menacée de déportation, une famille se cache dans une église depuis un an

En raison d'irrégularités dans leurs demandes d'immigration, le gouvernement canadien a annoncé, le 8 novembre 2021, l’extradition de Georgina Flores, Manuel Rodriguez et leur fils Manolo vers leur pays d’origine, le Mexique.

• À lire aussi: Statut de réfugié : une famille mexicaine habite une église depuis bientôt 9 mois

Depuis, la famille a trouvé asile à l'Église Unie Plymouth-Trinity de Sherbrooke.

À leur arrivée en ville en 2018, le couple a toujours travaillé et appris le français. Quant à leur fils, il a poursuivi ses études.

À ce jour, la menace d'expulsion ne pèse plus assez lourd pour justifier leur confinement puisque la famille a récemment pris la décision qu’après une année, ils devaient oser.

Craignant des représailles du cartel de la drogues au Mexique, la famille quittera l'église lorsque leur avocat aura en main tous les documents en lien avec leur demande humanitaire.

Le ministre de l'Immigration fédéral, Sein Fraser, est bien au fait du dossier.

La famille souhaite reprendre une vie normale et a demandé la clémence du ministère de l’Immigration.

En attendant une réponse à leur demande de résidence permanente pour des motifs humanitaires, la famille a clarifié son souhaite de pouvoir demeurer à Sherbrooke, leur terre d’accueil.

Appuyée par plusieurs groupes, la famille a aussi reçu le soutien du conseil municipal de Sherbrooke. La mairesse a envoyé une lettre au ministre.

«Nous demandons votre compréhension et votre compassion dans l'évaluation de leurs demandes. Nous sommes sensibles aux difficultés psychologiques et physiques vécues par cette famille et nous souhaitons un dénouement rapide de leur situation.»

La députée de Sherbrooke, Élizabeth Brière, a refusé de s'avancer sur l'issus du dossier. Elle a souligné ne pouvoir offrir de garanti à la famille, mais a confirmé que son gouvernement apportera tout l’accompagnement nécessaire.