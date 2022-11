Un autre CHSLD placé sous tutelle

Le CHSLD du Boisé de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, a été placé sous tutelle dans les derniers jours pour des «écarts» dans les services rendus aux résidents.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CISSS des Laurentides se font cependant avares de commentaires sur ce qui est reproché aux gestionnaires de l’endroit.

Dans un communiqué transmis à TVA Nouvelles, on parle de «lacunes en lien avec la qualité et la sécurité des soins et des services».

La nature de ces lacunes n’est cependant pas précisée.

«Le CHSLD du Boisé de Ste-Thérèse est un milieu que le CISSS des Laurentides connaît bien et avec lequel il collabore depuis plusieurs années. Toutefois, au cours des dernières semaines, des écarts ont été constatés quant aux services rendus aux résidents. Depuis le 2 novembre, une équipe de gestionnaires du CISSS des Laurentides assument donc l'administration provisoire de ce CHSLD», peut-on lire dans le communiqué.

Selon le CISSS, la démarche se déroule en collaboration avec l’exploitant et les employés.

Bénéficiaires pas au courant

Des bénéficiaires, ainsi que leurs enfants, ont indiqué à TVA Nouvelles qu’ils ignoraient que l’établissement était sous tutelle depuis la semaine dernière.

Le CISSS des Laurentides prétend, lui, avoir informé les résidents et leurs familles de la situation

Rappelons que cette mise sous tutelle intervient quelques semaines après celles des résidences Floralies de LaSalle et de Lachine.