Après le passage de l’équipe d’«À Vos Affaires» au mois de mars, l’épicerie à rabais, les Escomptes de St-Jean, a vu sa clientèle bondir de 20%. Quelques mois plus tard, les clients font de plus en plus de kilomètres pour se rendre à Saint-Jean-sur-Richelieu pour bénéficier des bas prix avec l’inflation qui frappe tous les secteurs de l’économie.

• À lire aussi: Une épicerie à rabais qui défie l’entendement

• À lire aussi: Une épicerie qui continue de résister à l’inflation

• À lire aussi: Voici 5 astuces pour économiser à l'épicerie

«Toutes les semaines, la clientèle augmente. Le prix du panier d’épicerie n’est plus abordable (...) Ce que j’ai remarqué c’est que la clientèle vient de plus en plus loin pour venir acheter ici. J’ai des clients de Québec, de Montréal, de Sherbrooke, de la Rive-Sud...», souligne le propriétaire des Escomptes St-Jean, Yves Dubé.

Malgré les rabais impressionnants que l’on peut retrouver dans ces bannières, le propriétaire confirme qu’il fait des profits.

«À la fin de l’année, je suis encore dans le vert», dit-il.

Voici une liste de rabais que l’on peut retrouver

Céréales au miel et aux noix

2,99$ (6,99$ en épicerie)

Poitrine de dinde fumée

5$ (8$ en épicerie)

Jambon Lafleur, format de 550G

6$ (13,49$ en épicerie)

Un sac de raisins rouges

2$ (8$ en épicerie)

Poivrons multicolores

3 pour 1$

Voici la carte interactive des épiceries à rabais

«Les clients sauvent au minimum 30% sur leur panier d’épicerie et ça peut aller jusqu’à 50% dépendamment des produits que vous allez acheter», raconte le propriétaire.