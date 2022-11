Cégep de Trois-Rivières: un étudiant en santé pénalisé pour ses absences

Un étudiant en soins infirmiers du Cégep de Trois-Rivières, en Mauricie, n’a pas eu le droit de compléter ses stages finaux, malgré la pénurie de personnel dans le réseau de la santé, et milite maintenant pour avoir accès au marché du travail.

Francis Cloutier devait compléter ses 14 jours de stages finaux et intégrer le marché du travail mais a dû s'absenter quatre fois pour des raisons familiales, de maladie et pour un dégât d'eau. Résultat: ses stages ont pris fin.

«Ce que le Cégep mentionne, c'est que pour eux-autres je n'atteins pas les objectifs. Une des raisons c'est que je n'atteins pas les objectifs parce que je n'ai pas assez de jours de stages [...]. Pour eux-autres, il y a des journées compensatoires qui ont été données, sauf que les journées compensatoires n'ont jamais été évaluées », a-t-il expliqué.

Francis pourrait devoir attendre encore un an avant de pouvoir reprendre ses stages. Selon lui, il a été pénalisé en raison de ses absences.

Pourtant, depuis cet été, il existe une loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail: «Un stagiaire peut s'absenter de son stage pendant 10 journées par année pour cause de maladie, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant», peut-on lire dans un document de l'Assemblée nationale du Québec, projet de loi numéro 14.

Le Cégep s’est défendu: tous les dossiers sont analysés de la même façon et ce serait plutôt une question de compétence.

«La loi ne dit pas qu'on se doit de donner une réussite à un cours alors que les compétences ne sont pas maîtrisées. Donc, en ce qui nous concerne, par rapport à notre mission première, bien on fait notre travail et on fait l'évaluation des compétences», a expliqué la directrice des études et de la vie étudiante au Cégep de Trois-Rivières, Nathalie Cauchon.

Francis Cloutier a déposé une plainte à la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) qui a été jugée recevable pour pouvoir compléter son diplôme.

Le réseau de la santé est privé d’une paire de bras supplémentaire en attendant.

«Perdre une ressource à deux semaines de sa fin de ses stages, c'est très dommage parce que ça vient sauver beaucoup de temps supplémentaire, de temps supplémentaire obligatoire, de bris de services, etc.», a relaté la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Maillot.

Francis compte faire une demande dans d'autres établissements scolaires pour pouvoir compléter ses stages le plus vite possible.

Son but ultime: devenir un super infirmier spécialisé en santé mentale.