Club illico: Sophie Deraspe à Londres pour promouvoir sa prochaine série «Les affluents»

La prochaine série de Sophie Deraspe, «Les affluents», sera en vitrine au Content London dans deux semaines afin d'en compléter le montage financier auprès de producteurs et de diffuseurs internationaux.

La réalisatrice participera, aux côtés du producteur exécutif et président de Pixcom, Nicola Merola, à un «pitch» de vente dans le cadre d’une conférence Hot Propreties pour mousser cet ambitieux thriller environnemental dont l’action déroulera de Montréal jusqu’à la Côte-Nord, en passant par la Colombie-Britannique et le Mexique.

Notre télé rayonne de plus en plus à l’international et le financement de nos séries fait lui aussi appel, plus que jamais, à des intérêts étrangers comme ce fut le cas pour deux autres projets de Pixcom, «La faille» et «Audrey est revenue», tous deux disponibles sur Club illico.

«Les affluents», dont l’écriture sera complétée au début de 2023 par Sophie Deraspe, n’échappe pas à cette nécessité d’ajouter des sous provenant de l'extérieur de notre marché.

En entrevue avec l’Agence QMI, M. Merola parle d’une occasion de brasser de grosses affaires à Content London, un marché de la télévision qui comprend, en plus du Hot Propreties, une série d’entretiens, de panels et de tables rondes.

«On a 15 minutes pour "pitcher" "Les affluents", avec l’objectif d’aller chercher de l’argent à l’international, d’aller chercher des préventes, des avances de la part de distributeurs, aller chercher, donc, des partenaires financiers», a-t-il résumé au téléphone, mercredi, alors qu’il se trouvait à Los Angeles.

Les six épisodes des «Affluents» devraient s'ajouter à l'offre de Club illico en 2024, selon ce qui a déjà été annoncé. Il est question d’une série ambitieuse portant sur l’environnement et la justice, dans laquelle le français dominera, avec des touches d’anglais et d’espagnol.

«C’est l’histoire d’une jeune avocate qui est témoin d’un meurtre, ici à Montréal, qu’elle associe à une activité militante en environnement. Elle enquête là-dessus. L’environnement est un sujet hors frontières. Tout est lié, d’où le titre "Les affluents". Quand on affecte un cours d’eau, ça se déverse dans un autre et ça vient tous nous toucher», a résumé Sophie Deraspe en entrevue.

Saluant la «grande créatrice» qu’est la réalisatrice d'«Antigone», Nicola Merola veut lui permettre d’avoir les moyens de ses ambitions avec «Les affluents». «Cette série coûte évidemment plus cher qu’une série habituelle se faisant au Québec. Il y a une grande partie de cette série qui est financée, mais il manque un bout et c’est ça qu’on va chercher à Londres», a dit Nicola Merola.

La scénariste et réalisatrice, qui vient de dévoiler sa série «Motel Paradis» sur Club illico, participera pour la deuxième fois à Hot Propreties. La première occasion était pour sa série «Bête noire», mais elle avait dû la présenter en mode virtuel, pandémie oblige. Cette tribune londonienne représente un potentiel énorme, sachant que «Bête noire» rayonne maintenant dans une centaine de pays.

«C’est quand même fou, ce sont nos acteurs et notre langue qui voyagent comme ça», a-t-elle souligné.

Le Québec fait son chemin

Selon Nicola Merola, on n’a jamais autant parlé des séries québécoises à l’étranger. «Il y a un "momentum". Mon objectif, c’est que le Québec devienne un endroit dans le monde où les grands acheteurs se battent pour venir participer au financement de nos séries chez Pixcom, mais aussi les séries québécoises en général, comme c’est le cas dans les pays scandinaves.»

Actuellement, dans les bureaux de Pixcom à Montréal, juste en matière de fiction, l’équipe a «une vingtaine de propriétés intellectuelles en développement», en français surtout, mais aussi en anglais. Nicola Merola et son associé, Charles Lafortune, dirigent une équipe de 13 producteurs.

La SODEC accompagne une quinzaine de maison de productions dans la capitale anglaise au Content London, qui se déroule du 28 novembre au 1er décembre.