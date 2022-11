Dépitée par un GMF, elle se tourne vers l'hôpital pour être soignée

Les groupes de médecine familiale (GMF) sont mis de l’avant pour tenter de faire diminuer la pression sur les urgences des hôpitaux, mais ne sont pas toujours faciles d’accès non plus, a pu constater une dame de Trois-Rivières qui a vécu une mauvaise expérience au cours de l’été.

La femme de 69 ans a raconté à TVA Nouvelles qu’à un moment, elle a ressenti une douleur aiguë à la jambe qui l'empêchait de marcher et de dormir.

Elle a tenté de prendre rendez-vous au GMF du Carmel, qui lui a été attribué cet été, puisqu'elle était une patiente orpheline. Au bout du fil, la réceptionniste lui a mentionné qu'une infirmière allait la rappeler, ce qui s’est produit sept jours plus tard.

Malheureusement, la journée de son rendez-vous, la femme est tombée dans le stationnement du GMF et est arrivée en retard.

«C'est écrit en avant que, si vous avez plus de 15 minutes en retard, le médecin se réserve le droit d'annuler votre rendez-vous. Moi, j’étais 20 minutes en retard. Là, j’étais découragée. Je me suis mise à pleurer et j'avais mal aux genoux», a-t-elle poursuivi.

Son rendez-vous est annulé et on l'a invité à en prendre un second en téléphonant lors des heures disponibles. Exaspérée, elle a décidé de traverser la rue et se rendre directement à l'urgence de l'hôpital de Trois-Rivières. Après 24 heures d'attente, elle a rencontré un médecin et passé deux examens.

«Finalement, je fais de l'arthrose modérée», a-t-elle expliqué.

Cette ancienne enseignante en soins infirmiers se sent prise en otage par le système actuel.

«Après ça, on dit que les salles d'urgence débordent. Ben oui ! Parce qu'on n'a pas d'autres choix. Il ne reste que ce choix-là. Tout le monde le sait que c'est long. Mais quand tu veux régler ton problème de santé», tu n’as pas le choix, fait-elle valoir.

Il existe un Guichet d'accès à la première ligne (GAP) pour les personnes sans médecin de famille, un problème qui touche 16 % de la population en Mauricie, soit plus de 60 000 patients orphelins.

Reprise des chirurgies

Les activités chirurgicales ont repris leur cadence. Pour le Centre de la Mauricie, le taux de reprises des chirurgies est passé de 78 % en juin à 89 % début novembre.

Pour Trois-Rivières, le taux de reprises des chirurgies se situe maintenant à 87 %.

De plus, pour diminuer les délais d'attente causés par la pandémie, les examens qui requièrent un scan sont désormais offerts 24 h sur 24. Des plages horaires ont été ajoutées de nuit. Il est donc possible de passer un scan de minuit à 7 h du matin.

Dans les centres hospitaliers, on approche un retour à la normale. Environ 95 % des lits de courte durée sont ouverts, tandis que les blocs opératoires sont ouverts à plus de 86 %. Quatre salles seulement sont fermées.