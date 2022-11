EN VIDÉO | Visite de la Fabrique de Chocolats favoris: l'entreprise se prépare déjà pour Pâques

Le mois de novembre vient à peine de débuter et déjà l’entreprise Chocolats favoris se prépare pour la fête de Pâques, en avril prochain.

«Il faut comprendre qu’on envoie des dizaines et des dizaines de milliers de moulages de chocolat partout au Canada. Ça va aller jusqu’à Victoria en Colombie-Britannique et évidemment dans nos chocolateries de Québec et de l’Ontario également. Alors ce sont tous des moulages qu’on doit commencer des mois et des mois à l’avance», explique le président de Chocolats favoris, Dominique Brown.

Moutons, poules et lapins en chocolat sont donc préparés en quantités importantes à la Fabrique de l'entreprise, à Québec, en vue de cette fête très importante pour les chocolatiers.

«...le concept de Chocolats favoris, c’est ça qui est intéressant, c’est que c’est vraiment un concept qui vit à l’année. Mais Pâques, en terme de saison pour les chocolatiers, c’est sûr que c’est un incontournable», dit M. Brown.

La compagnie québécoise a par ailleurs amorcé une transition vers le chocolat durable au début de la pandémie. Du cacao équitable est donc utilisé pour la fabrication du chocolat. Ce cacao est cultivé dans le respect de l’environnement et d’une façon qui contribue à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leur famille.

«Par exemple, on va venir travailler avec les communautés pour éradiquer le travail avec les enfants, entre autres. Mais également on va travailler sur la façon dont la ressource est cultivée pour être sûr que dans le temps il y ait une pérennité de la ressource», mentionne le président de l’entreprise.

À voir dans la vidéo ci-dessus : Pierre-Antoine Gosselin nous fait découvrir comment sont faits les chocolats.