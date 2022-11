Jonathan Roy: cap sur Hawaï et un nouvel album au début de 2023

Jonathan Roy profitera à nouveau du soleil et des plages d’Hawaï pour le tournage de son prochain vidéoclip et il sera en première partie du groupe Earth Wind and Fire, le 10 décembre prochain, à Honolulu.

De retour ensuite à la maison, l’auteur-compositeur-interprète fera à nouveau ses valises, mais cette fois pour une tournée québécoise comprenant une trentaine d’arrêts. Le coup d’envoi sera donné le 27 janvier 2023, au MTelus, à Montréal. Il profitera de cette rentrée montréalaise pour dévoiler son nouvel album, «Life Distorsions». Mais histoire de mettre l’eau à la bouche de ses admirateurs dès maintenant, il lancera la semaine prochaine l’extrait «Stay in Bed (while the world burns)».

Jonathan Roy sera à Saint-Georges, en Beauce, le 18 mars et à Québec le 25 mars 2023. Il fera par ailleurs un saut en Europe en avril et en mai, avant de reprendre la route dans la Belle Province.