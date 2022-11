Le combat des circulaires pour la semaine du 10 au 16 novembre est remporté par Super C, selon le président et fondateur de l’entreprise Glouton qui évalue les rabais.

«La compétition était moins rude cette semaine, mais Maxi offrait une plus grande variété de variété de rabais qui sont des 8 sur 10 chez Glouton. Cette note représente les rabais qui valent la peine et chez Maxi il en a plus cette semaine», mentionne Jean-François Gagné Bérubé.

Malgré le beau temps des dernières semaines, la saison des produits locaux tire à sa fin et on assiste à une transition dans les épiceries du Québec.

«On peut dire qu’il y a un peu moins de variétés dans les produits. On a un transfert vers les importations. Pour les fruits et légumes, c’est plus les fruits tropicaux, mais on peut s’attendre à ce que le choix à bon prix, soit moindre, à l’épicerie», dit-il.

D’ailleurs cette semaine, le prix des kiwis en boite de deux livres à 2,99$ constitue un record.

Le prix du Bacon Smokehouse en format de 500g à 3$ est le prix le plus bas depuis juin 2021.

«On a remarqué une bonne hausse du prix au niveau du bacon, mais vous avez remarqué aussi une baisse du format. Celui de 500g est beaucoup plus rare qu’avant, on voit de plus en plus des formats de 365g depuis deux ou trois ans, donc très bonne aubaine»

«On voyait souvent le sirop d’érable en début d’année et l’année dernière. Je ne sais pas si c’est parce que c’est la fin de l’année, mais c’est beaucoup plus rare ces derniers temps, donc à 4,97$, je vous recommande de faire des réserves pour le temps des fêtes»

Les petits fruits en vedette

Quatre épiceries offrent de très bons rabais sur les petits fruits.