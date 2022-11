Vers une pénurie de bière des grands brasseurs à Sept-Îles

Les problèmes d’approvisionnement en bière dans les restaurants et bars de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, s’accentuent puisque les grands brasseurs ne répondent plus aux besoins de leur client, faisant de la microbrasserie locale leur seule porte de secours.

La pandémie puis une grève chez Molson le printemps dernier ont affecté le marché.

«Normalement, je suis plein à deux rangées», a illustré le propriétaire Bruno Desrosiers dans la chambre froide de son restaurant. «Maintenant, avec la pénurie de bière qu’on a, on est limité dans le nombre de caisses qu’on commande et il y a des marques qu’on n’a pas. Là, de la Molson Ex, ça fait deux mois que je ne peux pas en avoir. Les produits Labatt, oublie ça, il n’y en a pas nulle part. Je ne sais pas ce qui se passe.»

«Ça fait trois mois qu’on commande 100 caisses par deux semaines et ils nous en livrent 20 ou 30», a expliqué pour sa part le propriétaire du Centre des Congrès de Sept-Îles, Michael Ouellet. «En fin de semaine, avec deux gros événements de 400 personnes, c’est la première fois qu’on manquait de bière. Il ne restait aucun produit Labatt.»

Tout naturellement, les commerces en manque de bière se sont tournés vers la microbrasserie locale afin de satisfaire leur client.

«On s’en ressent, on a eu beaucoup de demandes dans les derniers temps pour pallier à ça», a souligné le copropriétaire de la microbrasserie La Compagnie, Billy Dumas. «On n’a pas le choix d’y aller parce que c’est des gens qu’on connaît. On est des Septiliens, on est une micro locale. De savoir qu’il a des commerçants qui ont de la misère à être rentables parce qu’ils n’ont pas de bière, c’était la moindre des choses d’aider.»

«Nous, on est chanceux, dans le même complexe, on a la microbrasserie La Compagnie. Là où était notre entrepôt de bière, on a construit une microbrasserie. On n’est jamais mal pris. Billy nous sauve les fesses», a témoigné Michael Ouellet.

Il n'entretient que peu d'espoir de voir la situation s’améliorer en raison de l’éloignement de Sept-Îles et de la disparition des entrepôts des grands brasseurs dans la ville il y a déjà quelques années.

«On ne se le cachera pas, on est loin. Si la bière est écoulée à Montréal, pourquoi lui faire faire 10 heures de route jusqu’à Sept-Îles s’ils peuvent la vendre là-bas?» s’est-il demandé.