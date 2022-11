Mort de Riley Fairholm: des méthodes d’intervention à revoir, selon la coroner

La coroner Géhane Kamel a écarté la thèse du suicide par policier interposé dans les conclusions de son enquête publique sur la mort de Riley Fairholm, mais pense qu’il est temps de revoir les méthodes d’interventions face aux personnes en détresse psychologique.

L’adolescent de 17 ans était tombé sous le tir d’un policier il y a un peu plus de quatre ans à Lac-Brome, en Estrie. Dans les semaines précédant son décès, des événements marquants auraient teinté l’état d’esprit de Riley.

Le soir des événements, Riley Fairholm a laissé deux lettres à ses parents et a aussi transmis un message texte à sa mère qui lui disait «I love you». Sur son compte Instagram, il avait mentionné être content de savoir qu’il pourrait rendre la vie de tous plus facile.

Le 25 juillet 2018, à 1 h 21, un appel est fait au 911 concernant un homme armé qui crie, circulant à pied, sur le chemin Knowlton.

L’adolescent refusant d’obtempérer aux nombreux ordres de déposer son arme et continuant de l’agiter en direction des policiers, l’agent Joël Desruisseaux a fait feu une fois, atteignant Riley à la tête.

Ce n’est qu’après coup que les policiers apprendront que Riley Fairholm était celui qui a appelé le 911 et que son arme était en fait un pistolet à air comprimé.

«Je ne retiens pas la thèse du suicide par policier interposé [...] Riley était en crise, ce fait est indéniable», a mentionné Me Géhane Kamel.

«Je n’ai pas de doute que les policiers ont craint pour leur vie, [...] j’en retiens essentiellement qu’il est difficile de prévoir la réaction d’une personne en crise», a-t-elle ajouté.

«Je retiens que Riley avait besoin d’aide et son héritage devrait nous rappeler qu’il est nécessaire de préconiser le dialogue lorsque cela est possible. Bien qu’il était justifié pour les policiers de tirer devant une menace, je resterai avec cette idée que si on avait mieux communiqué en amont, dès l’appel du 911 [...] peut-être que la vie de Riley n’aurait pas été fauchée», a souligné la coroner.

L’avocate de la famille, Me Virginie Dufresne-Lemire, croit que ce rapport ouvre la porte à un changement de culture au sein des organisations policières. «Le décès d’un enfant est une épreuve insoutenable pour des parents.»

Il est déplorable que ces mêmes parents aient dû attendre quatre ans avant d’obtenir des réponses quant au décès de leur fils, a insisté la coroner Kamel.

«La transparence et l’accompagnement demeurent les meilleurs remèdes pour mettre un baume à un deuil si grand. Les organismes publics auraient tout intérêt à adopter une approche plus sensible à ce passage difficile, mais nécessaire pour les familles», a-t-elle souligné.