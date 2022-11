«Nous défierons la Chine quand nous le devrons», dit Mélanie Joly

Le gouvernement Trudeau dévoilera le mois prochain les détails d’une nouvelle stratégie géopolitique pour faire face à la Chine, «une puissance mondiale qui bouleverse de plus en plus l’ordre international».

Les grandes lignes de cette nouvelle politique ont été dévoilées une première fois par la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly lors d’un discours prononcé à la Fondation Asie Pacifique du Canada.

«Nous défierons la Chine quand nous le devrons. Nous coopérerons avec la Chine lorsque nous le devrons», a résumé la ministre.

Un volet de la nouvelle stratégie sera la diversification des investissements canadiens dans la région. Plutôt que de concentrer les efforts dans l’économie chinoise, Ottawa favorisera les liens économiques avec d’autres pays de l’Asie et de l’Indo-pacifique.

Un pivot vers l’Inde, «la plus grande démocratie du monde», est dans les plans d’Ottawa.

«L’Inde devenant le pays le plus peuplé du monde, son leadership et son influence ne feront que croître, tant dans la région que dans le monde», a prononcé Mme Joly.

Celle-ci a mis en relief les liens qui unissent déjà l’Inde et le Canada, notamment en raison de la communauté immigrante d’origine indienne en constante croissance au pays.

«L’Inde cherche à étendre ses relations commerciales dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation et de la technologie - tous des domaines où le Canada est fort.»

Par ailleurs, le Canada souhaite «approfondir notre compréhension de la façon dont la Chine pense, opère et planifie; de la façon dont elle exerce son influence dans la région et dans le monde».

Pour cela, 50 millions de dollars seront allongés afin d’augmenter le nombre de personnel dans les ambassades et bureaux du Canada partout sur le continent et ici à Ottawa.

Au-delà de l’aspect purement économique et politique, le Canada se voit aussi comme défenseur de la liberté de presse et d’expression à Hong Kong, où la main de Pékin se resserre de jour en jour.

Ces valeurs doivent être défendues avec davantage de vigueur, alors que la Chine «cherche à façonner l’environnement mondial de manière à ce qu’il soit plus permissif pour des intérêts et des valeurs qui s’éloignent de plus en plus des nôtres».