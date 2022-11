Petite enfance: vers une négociation commune CPE et milieu familial régi et subventionné

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a annoncé mardi une négociation commune pour le personnel en centre de la petite enfance et le milieu familial régi et subventionné.

Les contrats de travail pour les CPE et les responsables en services éducatifs en petite enfance (RSE) viendront à échéance le 31 mars, alors que les deux secteurs sont impactés par une pénurie de main-d’œuvre.

Selon la fédération syndicale affiliée à la CSQ, plus de 25 000 places sont vacantes en milieu familial et plus de 17 000 postes pour des intervenantes en petite enfance seront à combler d’ici cinq ans.

Même si les intervenantes en petite enfance ont obtenu lors des dernières négociations des rattrapages salariaux importants, leur syndicat estime que l’inflation galopante de la dernière année risque de compromettre les gains arrachés.

«Devant l'importante pénurie de main-d'œuvre, nos membres ont choisi de se regrouper afin de tenir une négociation commune portant sur des enjeux conjoints», a expliqué Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

«Le message que nous souhaitons envoyer au ministère de la Famille, c'est qu'il ne faut pas voir les conditions de travail en vase clos. Nous souhaitons des solutions globales et structurantes pour l'ensemble des membres que nous représentons», a-t-elle expliqué.

Des consultations sont prévues en janvier auprès de quelque 10 500 intervenantes représentées par la FIPEQ-CSQ qui aura ensuite à transmettre les avis de négociation au ministère en vue d’amorcer les pourparlers.

«Nous souhaitons un changement d'attitude de la part du ministère. Il faut viser l'ouverture et le respect plutôt que la confrontation. Lors des dernières négociations, nos membres ont dû déclencher des grèves pour être entendues», a ajouté Mme Grenon.