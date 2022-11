Plus de 22 millions de litres d’eaux usées déversées dans le fleuve à Québec

La Ville de Québec déverse mercredi plus de 22 millions de litres d’eaux contaminées par des matières fécales dans le fleuve Saint-Laurent, un débordement jugé inévitable raison de travaux d’entretien à la station d’épuration Ouest.

Ces travaux d’entretien planifiés ont débuté à 1h du matin et se poursuivront jusqu’à 13h, a-t-on annoncé dans un communiqué diffusé en milieu de matinée.

Construite il y a 30 ans, la station située sur la rue Einstein doit faire l’objet d’un nettoyage, d’un ajustement des interrupteurs de transferts ainsi que des disjoncteurs principaux. On procède aussi au remplacement de pièces défectueuses au besoin.

« La non-réalisation de ces travaux d’entretien préventif pourrait en effet engendrer des bris majeurs sur les équipements. Ces bris entraîneraient alors des déversements non planifiés d’eaux usées. La prévention des bris et la mise à niveau des installations sont la meilleure façon de limiter les impacts environnementaux futurs », expose la Ville qui dit prévenir, ainsi, des déversements encore plus importants dans le fleuve Saint-Laurent.

« Le débordement planifié est évalué à 45 000 m3 d’eau, soit l’équivalent du débit qui passe dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec en moins de quatre secondes. La moitié de cette quantité sera traitée après avoir été dans un ouvrage de rétention pendant les travaux », précise-t-on dans le communiqué.

Les travaux ont été planifiés par temps sec, et de nuit, afin de limiter au maximum le débordement, fait-on valoir.