Plus de violence auprès des employés de soutien

Les employés de soutien dans des écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean vivent davantage d’actes de violence, a dénoncé le syndicat des employés de soutien du Lac-Saint-Jean et des Rives-Nord-Du-Saguenay.

Ils sont victimes de violence psychologique, physique et verbale. «Il ne faut pas cacher que ça arrive. Par exemple, des parents qui sont en colère et qui s’abattent sur les adjointes administratives, les éducatrices spécialisées, les préposées. On le voit de plus en plus, et ce n’est pas seulement ici», a confirmé Geneviève Marceau, présidente par intérim du Syndicat soutien scolaire du Lac-Saint-Jean (CSN).

Selon un sondage réalisé auprès du personnel de soutien scolaire affilié à la CSQ, 67 % des employés ont vécu de la violence en 2021-2022, dont la moitié de la part d’un élève. Près de 24 % d’entre eux ont subi de la violence autre que physique provenant d’un parent.

Ces données sont en hausse par rapport aux chiffres établis en 2018.

«Il y a une augmentation dans la gravité des gestes aussi. Ça peut être des élèves qui lancent des bureaux, cracher, crier», a indiqué Sandrine Hovington, présidente du syndicat régional des employés de soutien (CSQ).

Avec un tel climat, certains employés quittent leur milieu. «C’est fréquent, ce n’est pas seulement du personnel qui est là depuis peu. Ce sont des employés qui sont là depuis 10, 20 ans», a expliqué la présidente.

Le syndicat des employés du centre de service scolaire des rives du Saguenay juge que le ministère de l’Éducation devrait ajouter des outils pour permettre d’intervenir auprès de ces jeunes.