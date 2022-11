Plusieurs plaintes contre un vendeur de spas de Granby

Une vingtaine de clients de Spa de la montagne de Granby, en Estrie, ont dénoncé le mauvais service, la piètre qualité des produits et l’attitude des propriétaires en raison de spas brisés, de livraisons repoussées ou de remboursements refusés.

Véronique Guillette et son conjoint ont acheté un spa neuf en août dernier et devaient le recevoir le mois suivant, en septembre. Mais depuis, plus rien. Le couple a même envoyé une mise en demeure, mais sans retour officiel de la compagnie.

Une autre cliente, Diane Servant, a payé 5000$ pour un spa réusiné... qui ne l’était pas. Elle s’est plutôt retrouvée avec un bain à remous sale, brisé et avec un filtreur d’une salubrité discutable.

Un des propriétaires de l’entreprise, Denis Monette, a rejeté les accusations dont il fait l’objet. Selon lui, tous ces retards sont dus à la maladie.

Mme Guillette a donné un dépôt de 4500$ par virement Interac et tente de ravoir son argent depuis, mais l’entreprise multiplie les excuses pour éviter un remboursement.

Une façon de payer qui est illégale, a rappelé l’Office de la protection du consommateur. Son porte-parole, Charles Tanguay, a souligné l’importance d’être vigilant, de payer par carte de crédit lorsque ce sont des transactions à distance et d’éviter de payer à l’avance un bien.

À l’Office de protection du consommateur, une dizaine de plaintes ont été enregistrées contre l’entreprise depuis cet été. Et selon les clients mécontents dont TVA Nouvelles a eu le récit, au moins cinq personnes ont déposé des plaintes aux petites créances.