Pneus d’hiver : attention aux retardataires!

Si vous n'avez pas encore vos pneus d'hiver, vous devriez sérieusement commencer à y penser. Les conditions météorologiques favorables qu'on a connues récemment semblent en avoir incité plusieurs à reporter leur rendez-vous. Mais le premier décembre approche à grands pas et on peut dire que c'est le calme avant la tempête ...

Dans 3 semaines, votre véhicule devra obligatoirement être chaussé en pneus d'hiver. Pourtant, plusieurs semblent attendre à la dernière minute avant de prendre rendez-vous.

«Au lieu du mois d'octobre qu'on a eu des gros rush, ça s'est plus étiré. La météo je crois que pour cette année est la principale raison du dernière minute. C'est exceptionnel la météo qu'on a eue cette année. Il fait beau donc on n'est pas dans le ‘’mood’’ pour poser les pneus», constate Cathy Tremblay, aviseure technique chez Potvin Express.

Mais le compteur tourne. Il ne reste que trois semaines avant la date butoir et le calendrier de rendez-vous se remplit ...

«On essaie d'accommoder les gens le plus rapidement possible. Nos autres succursales sont "bookées" jusqu'à la mi-décembre pour la pause des pneus », poursuit-elle.

Chez pneus mécaniques électroniques Saguenay, habituellement à ce temps-ci de l'année c'est fort achalandé, mais en ce moment, il reste encore plusieurs places vacantes dans le garage.

«Il y en a beaucoup qui annulent leur rendez-vous et qui les reportent à plus tard, c'est quasiment 50 % ... sauf qu'ils peuvent avoir de mauvaises surprises», mentionne le propriétaire, Rémi Lapointe.

Car si les gens s’y prennent à la dernière minute, il n’y aura tout de même pas suffisamment de personnel pour fournir à la demande.

«J'ai un manque de main-d'œuvre donc on ne peut pas en faire 20 par jours. Un moment donné il va y en avoir qui vont se mordre les doigts et qui vont arriver après le 1er décembre», explique Pierre-Luc Lapointe, mécanicien et aviseur chez PMES.

«C'est différent comparativement à l'année passée. Fin novembre on avait tous fini nos pneus, mais probablement qu'on va avoir un gros boom dans les deux prochaines semaines », enchaîne le propriétaire.

Pour d'autres concessionnaires, c'est le contraire.

La situation varie d’un concessionnaire automobile à un autre. Certains disent qu’au contraire, les gens semblent s’y être pris plus à l’avance cette année. La stratégie de certaines concessions y est pour beaucoup. C’est le cas chez BOX 1873, à Jonquière.

«On a un 75% de notre clientèle qui est déjà en pneus d'hiver parce qu'on a pris l'initiative d'appeler nos clients de bonne heure. Si on lésine un peu sur ce côté, là, c'est sûr qu'on va toujours avoir des retardataires et on va les laisser prendre le dessus sur notre horaire», explique l’un de leur aviseur technique.

Et certains attendent, parfois à tort, par peur d’user leurs pneus.

«C'est dans la mentalité des gens de ne pas poser les pneus tout de suite pour ne pas les user», admet Mme Tremblay.

«C'est un mythe de dire qu'en haut de 0 degré le pneu d'hiver va s'user plus vite, non. En bas de 7 degrés, le pneu d'été n'est plus bon», enchaîne M. Villeneuve.

«Au Saguenay, c'est important d'avoir ses pneus d'hiver un peu avant la date parce qu'on ne sait jamais quand on va se lever et qu'il va y avoir de la neige», conclut M. Lapointe.

Ce n'est pas une semaine ou deux qui va faire la différence sur l'usure de vos pneus, mais vous y prendre à l'avance peut faire toute la différence.