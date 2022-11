Près de 4 M$ en publicité pour le projet de tramway à Québec

Depuis 2018, la Ville de Québec a dépensé 3,8 millions $ en campagnes publicitaires et de sensibilisation afin de mousser le projet de tramway et d’en augmenter l’acceptabilité sociale.

Seulement en 2022, les efforts publicitaires de la Ville ont coûté 1,2 million $ jusqu’à présent. Des investissements qui ont notamment servi à lancer une nouvelle vidéo promotionnelle au printemps et, dernièrement, une campagne radiophonique et sur le Web mettant en vedette un animateur de radio fictif.

Des efforts qui s’avèrent être un échec pour le deuxième chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Patrick Paquet.

«On est rendu à tout près de 4 millions $. 4 millions $ pour faire quoi? Pour répondre aux promesses non tenues en campagne électorale et pour avoir une acceptabilité sociale des six arrondissements [...] en progression. Ce n’est pas le cas, on n’est pas en progression, on est en baisse», dit-il.

Le dernier sondage présenté par la Ville lundi montre que l’appui au tramway à Québec est passé de 44% en mai dernier, à 42% en octobre.

Pour le groupe d’opposants au projet Québec mérite mieux, il s’agit tout simplement d’argent jeté à la poubelle.

«Quand on regarde le résultat assez médiocre, on peut dire que c’est assez gênant pour la Ville de Québec de dépenser autant d’argent public pour un projet qui demeure largement impopulaire», lance le porte-parole, Donald Charrette. «Il y a des limites à forcer le jeu. La ville essaie de forcer le jeu, mais ça ne fonctionne pas à l’heure actuelle.»

Pour lui, il est temps que la Ville passe à autre chose.

«Ils ont fait des efforts, c’est une offensive assez importante et ça n’a pas porté fruit. Alors il faut le réaliser là. Je pense que la Ville doit commencer à se poser des questions et à se dire que peut-être que le problème c’est le projet lui-même», croit M. Charrette.

«On ne donne pas toute l’information

Le nouveau chef de la deuxième opposition à l’hôtel de ville critique aussi la dernière campagne publicitaire lancée au début du mois d’octobre.

«Ce qu’on reproche aux autres, on fait la même chose en publicité avec l’argent des contribuables», mentionne M. Paquet.

Il accuse la Ville de faire elle-même de la désinformation avec son personnage d'animateur de radio Tom Tramway.

«On donne des choses qu’il va y a voir dans la prochaine mouture de tramway, mais on désinforme un peu, on ne donne pas toute l’information», souligne-t-il. «On dit qu’on va couper 1500 arbres, mais qu’on va en planter 20 fois plus [...] On va planter des fouets. Avant que les fouets puissent filtrer les GES comme un arbre mature, ça va prendre des années et des années.»

L'administration Labeaume détient le record de la plus importante somme dépensée en une année en campagnes publicitaires pour le tramway avec 1,64 million $, en 2020.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a refusé de commenter pour le moment.