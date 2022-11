Procès d’Harold LeBel pour agression sexuelle: craintive de s’en prendre à un homme «super aimé»

Le témoignage de la présumée victime d’Harold LeBel s’est poursuivi mercredi matin, la femme racontant n’avoir pas voulu faire de vague avec la présumée agression, craignant qu’on la voie comme une fauteuse de trouble qui s’attaquait à un homme «super aimé», avec une «excellente réputation».

«Je préfère mettre ça de côté, faire comme si ce n’était pas arrivé. Mettre ça dans une petite case de mon cerveau. Avec les années, je me rends compte que c’est un mécanisme de défense de faire du déni face à des choses difficiles que je vis dans ma vie», a confié mercredi matin la plaignante dans le dossier d’agression sexuelle qui pèse contre l’ex-député de Rimouski Harold LeBel.

C’est cet aspect du témoignage de la femme qui restait à être développé par la procureure de la couronne, Me Manon Gaudreault. Après avoir raconté l’agression en fin d’après-midi mardi, la présumée victime explique ce matin au jury le cheminement qui l’a poussée à porter plainte à l’été 2020 pour l’agression survenue deux ans et demi plus tôt, à l’automne 2017.

L’avocat de la défense Me Maxime Roy pourra ensuite contre-interroger la plaignante.

Retour sur les faits

Avant de lui demander d’expliquer son cheminement, la procureure au dossier a tout de même questionné la présumée victime sur certains aspects de son témoignage de la veille quant aux faits reprochés à Harold LeBel.

Comme mardi, la femme a relaté avoir été embrassée par le député après avoir pris quelques verres à son condo avec une troisième personne qui était à ce moment au lit. La plaignante et cette autre personne étaient de passage à Rimouski pour des raisons professionnelles et étaient hébergées par LeBel, qu’elles connaissaient et considéraient comme un «bon ami».

Après que l’accusé ait détaché son soutien-gorge et qu’elle se soit enfermée dans une salle de bain, la femme a raconté que le député s’était montré insistant malgré ses refus de rapprochement. Il a notamment tenté d’entrer dans la salle de bain où elle s’était réfugiée.

«Il cogne, il est très insistant. C’est vraiment à ce moment-là que j’ai vraiment eu peur parce que je trouvais que c’était un comportement qui était agressif dans le sens où je venais de dire non, j’avais barré la porte. [...] C’est là que je tremblais. Je ne savais pas quoi faire», a-t-elle expliqué au jury.

Allant ensuite se coucher dans le salon, la femme a été rejointe par Harold LeBel, qui lui a demandé de se coucher avec elle, ce qu’elle a accepté de peur qu’il y ait «autre chose» a-t-elle relaté.

Attouchements sexuels

C’est là que seraient survenus les attouchements sexuels. Après quelques minutes à distance, Harold LeBel aurait glissé une main vers la femme et lui aurait flatté les fesses, avant de les agripper. Puis, il aurait placé ses doigts dans les fesses de la présumée victime, insérant un doigt dans son anus.

«Ce n’était pas très profond, mais c’est rentré parce que c’était douloureux», a raconté la plaignante à nouveau mercredi matin.

Questionnée par Me Gaudreault sur ce moment troublant, la présumée victime a précisé qu’elle était à ce moment vêtue d’un pyjama de style «jaquette» et de ses sous-vêtements.

«En y repensant, logiquement pour qu’il puisse avoir accès à mes fesses, à ma craque de fesses, à mon anus, je pense qu’il a tassé mes petites culottes ou qu’il les a enlevées. Il a clairement trouvé une façon de mettre sa main-là», a souligné la femme.

Ces gestes se seraient ensuite prolongés toute la nuit, la victime demeurant immobile dans le lit du salon. Aucune parole n’a été échangée entre elle et l’accusé a-t-elle ajouté.

Le témoignage se poursuit dans la journée de mercredi. Harold LeBel a plaidé non coupable à l'accusation d’agression sexuelle. Son procès devant jury est prévu pour une durée de deux à trois semaines.