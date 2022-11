Québec pourrait augmenter ses seuils d’immigration s’ils sont francophones

S’il réussit à freiner le déclin du français avec les seuils actuels de nouveaux arrivants, le gouvernement Legault confirme qu’il pourrait augmenter le nombre d’admissions pour y accueillir plus de francophones en provenance de l’étranger.

Ce week-end, le Journal dévoilait que le gouvernement Legault évaluait la possibilité de changer de position sur les seuils d’immigration en échange d’une garantie du fédéral que les nouveaux arrivants supplémentaires soient tous francophones.

À l’entrée du conseil des ministres mercredi matin, le premier ministre a assuré que le Québec «n’est pas là du tout» pour le moment, mais qu’il ne fermait pas la porte à une hausse s’il réussit à croître le nombre de francophones qui immigrent avec les normes actuelles.

«On limite le nombre d’immigrants à 50 000 par année. Pourquoi? Parce qu’actuellement, il y a une baisse chaque année du pourcentage de Québécois qui parle français. Donc, il faut trouver un moyen dans les 50 000 d’en avoir plus qui parlent français. Une fois qu’on aura atteint cet objectif-là, bien là on pourra se parler et se demander si c’est possible d’accueillir plus d’immigrants francophones», a-t-il expliqué.

«Pour l’instant, on veut régler le problème à l’intérieur du 50 000.»

Porte fermée à Ottawa

Justin Trudeau aurait dit à François Legault qu’il faut freiner le déclin du français, mais ne semble pas vouloir aider concrètement le Québec dans sa quête. «Mais, quand on vient pour lui demander les moyens pour atteindre ces objectifs-là, il ferme la porte», a indiqué le premier ministre Legault, rappelant qu’Ottawa choisit 40% des immigrants du Québec.

«Il faudrait qu’il y ait une ouverture du côté d’Ottawa pour nous aider. Dans les immigrants qui sont choisis à Ottawa, pour le Québec, il y en a la moitié qui ne parle pas français», a-t-il dit, rappelant qu’il est inquiet de la situation du français au Québec, principalement sur l’île de Montréal.