Transferts en santé: Justin Trudeau «s’obstine», peste Legault

Le premier ministre du Québec affirme que Justin Trudeau ne comprend pas les besoins pressants des provinces en matière de santé et qu’il s’obstine à ne pas vouloir augmenter les transferts fédéraux.

«Justin Trudeau ne comprend pas que toutes les provinces ont besoin d’aide», a plaidé François Legault ce matin, à l’entrée du conseil de ministre à Québec. «Je ne comprends pas que Justin Trudeau s’obstine devant une unanimité des provinces et des territoires.»

Québec réclame 6 milliards $ supplémentaire afin de payer les dépenses de la santé qui ne cessent de croître. L’augmentation des coûts afflige aussi les autres provinces qui paient 78% des dépenses en santé.

«L’augmentation des transferts en santé c’est une demande qui est unanime de la part de toutes les provinces. Donc, ce n’est pas une chicane entre Ottawa et Québec», a-t-il mentionné, soulignant que les provinces se retrouvent déjà dans des situations financières difficiles. «On a déjà commencé à dépenser l’argent.»

Chèques critiqués

Or, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est très critique du Québec dans ce dossier, en raison des chèques qui seront envoyés aux contribuables québécois afin de combattre les effets de l’inflation sur leur portefeuille.

La mesure qui a été confirmée ce matin coûtera 3,5 milliards $ à Québec, soit plus de la moitié des sommes réclamées pour les transferts en santé.

«Je n’en reviens pas que M. Trudeau vienne dire que M. Legault ne devrait pas aider les Québécois à faire face à l’inflation. Rappelons que le Québec est l’endroit où les impôts sont les plus élevés. À un moment donné, il faut être capable aussi de bien comprendre les enjeux et ne pas faire des batailles inutiles», a-t-il indiqué, réitérant que les dépenses de santé sont celles qui augmentent le plus rapidement au pays en raison du vieillissement de la population.

«Le gouvernement fédéral finance seulement 22% des dépenses de santé des provinces et pourtant, il reçoit 40% des impôts. Alors il faut qu’il fasse sa part», a-t-il dit.

Québec demande que la contribution du fédéral passe de 22% à 35%.

Comme il l’avait mentionné lors du conseil de la fédération cet été, François Legault a réaffirmé que «Justin Trudeau pense qu’il est meilleur que Christian Dubé pour dire comment dépenser l’argent» des contribuables.