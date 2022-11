Un cadeau du ministre Girard avant Noël?

Chose promise, chose due. Voilà ce que dit la maxime et la Coalition avenir Québec (CAQ) semble vouloir tenir sa promesse électorale d’aider les Québécois à souffler un peu financièrement.

La CAQ avait promis un chèque avant Noël à de nombreux Québécois. Ceux qui gagnent 50 000$ et moins auront droit à 600$ et ceux qui ont un revenu entre 50 000 et 100 000$ pourront se prévaloir d’un chèque de 400$.

Le ministre des Finances, Eric Girard, devrait donner des détails ce matin de cette mesure incluse dans ce que le premier Legault appelait en campagne électorale son bouclier anti-inflation.

